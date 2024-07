Atp Umago - Fabio Fognini parte bene e batte in due set Van Assche

Finals a Torino per un ulteriore quinquennio? Parla il presidente della FITP Binaghi

Matteo Berrettini è carico per il finale di stagione: fissato un importante obiettivo

Lorenzo Sonego: "Chiedo scusa al mio avversario per quello che è successo"

Ancora dominante Mirra Andreeva a Iasi. La giovane tennista russa ha inflitto un sonoro 6-1, 6-3 ad Aliaksandra Sasnovich e staccato il pass per i quarti, dove se la vedrà con la lucky loser Lea Boskovic . Olga Danilovic ha lasciato solo due game ad Anca Todoni ; mentre Elina Avanesyan ha portato a casa la battaglia con Petra Martic 6-2, 5-7, 6-4.

Al WTA 250 di Praga avanza ai quarti di finale la testa di serie numero uno Linda Noskova . La ceca ha vinto nettamente il set inaugurale contro Eva Lys , che si è ritirata in apertura di secondo per un problema fisico.

La svolta si è materializzata sul 5-4, quando Fognini ha trovato un meraviglioso rovescio lungolinea al termine di un durissimo scambio sul set point. Nel secondo parziale, il 37enne si è fatto bastare il break a zero siglato sul 2-1 e gestito alla perfezione il vantaggio.

Fognini, nonostante le difficoltà iniziali, è sembrato sempre in controllo della partita e ha superato Luca Van Assche - allievo di Vincenzo Santopadre - con il punteggio di 6-4, 6-3. L'azzurro avrà ora una grande possibilità, perché affronterà agli ottavi di finale il lucky loser Chun-Hsin Tseng .

