Atp Kitzbuhel - Matteo Berrettini infallibile nei tie-break: Kotov sconfitto in 2 set

Sono attualmente 5 i tie-break consecutivi vinti da Matteo Berrettini tra Gstaad, torneo nel quale ha portato a casa il trofeo, e l'Atp 250 di Kitzbuhel. Altri due hanno consentito al tennista romano, infatti, di superare con autorevolezza l'insidiosa sfida di esordio con il russo Pavel Kotov.

La vittoria ha garantito l'accesso agli ottavi di finale al giocatore 28enne, che adesso dovrà vedersela con la seconda principale testa di serie del tabellone Alejandro Tabilo. Il match non è partito nel migliore dei modi per 'The Hammer', che ha subito ceduto il servizio nel game di apertura ai vantaggi.

Il nativo di Mosca ha inizialmente difeso il vantaggio ma a pesare nel corso del set è stato l'appena 38% di punti vinti con la seconda: questo aspetto, fra tutti, ha portato Matteo a trovare il contro-break nell'ottavo gioco (4-4).

Il moscovita ha rischiato grosso sotto 4-5, annullando anche un set point, poi non ha avuto problemi ad allungare la partita al tie-break. Berrettini si è dimostrato più solido ed efficace nei momenti importanti, con una battuta in crescita col passare dei minuti (l'81% di punti con la prima nel parziale inaugurale), e alla fine si è portato a casa il set per 8-6.

Nel secondo parziale è stato Kotov, nel terzo game, a concedere l'unica chance di break al suo avversario, prontamente cancellata. Il tie-break è risultato decisivo e ancora una volta l'azzurro ha saputo spuntarla, stavolta col punteggio di 7-5.

Qualche sorpresa non è mancata

A Kitzbuhel è andato in scena sul campo centrale il derby tutto austriaco tra Sebastian Ofner (testa di serie numero 5) e Lukas Neumayer, che ha saputo spuntarla al termine di una dura battaglia al tie-break del decisivo terzo set.

In rimonta, Roberto Carballes Baena si è aggiudicato il pass per i quarti, superando l'ostico Marton Fucsovics (4-6, 6-2, 6-3). A Facundo Diaz Acosta lo scontro argentino con Federico Coria, terminato col punteggio di 2-6, 6-3, 6-0). Tre parziali anche fra Hugo Gaston e Daniel Altmaier, con il francese che l'ha spuntata alla fine per 6-4, 6-7, 6-4.