Olimpiadi Parigi - Jannik Sinner e Musetti teste di serie in doppio: le ultime

L'Italia svetterà e non poco nelle principali teste di serie tra i tabelloni di singolare e doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Di recente, sono state definite anche le migliori coppie ai nastri di partenza, che potrebbero così godere di un sorteggio sulla carta migliore.

L'equilibrio e le insidie non mancheranno però nei main draw di doppio, soprattutto ai giochi in cui ci saranno duo specialisti della disciplina e altri più singolaristi. La novità più importante per gli azzurri riguarda il doppio maschile: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti guideranno il seeding, grazie al ranking attuale di entrambi e la seconda principale testa di serie sarà proprio l'altra coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Questo è stato possibile per il criterio con il quale si assegnano: si considera infatti la somma delle posizioni in singolare e in doppio dei due giocatori al 22 luglio (non il ranking protetto naturalmente).

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (Italia) Andrea Vavassori e Simone Bolelli (Italia) Kevin Krawietz e Tim Puetz (Germania) Taylor Fritz e Tommy Paul (Stati Uniti d'America) Rajeev Ram e Austin Krajicek (Stati Uniti d'America) Joe Salisbury e Neal Skupski (Regno Unito) Andres Molteni e Maximo Gonzalez (Argentina) Mate Pavic e Nikola Mektic (Croazia)

Una delle mine vaganti sarà sicuramente il duo spagnolo composto da Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, che potranno incrociare chiunque già dal primo turno.

Nel doppio femminile ci sono Paolini ed Errani

Notizie positive anche nel doppio femminile, con Jasmine Paolini e Sara Errani che sono state inserite nell'elenco delle teste di serie. Saranno al via da numero 3 del seeding e probabilmente, sulla carta, le due migliori coppie secondo il ranking sono anche le principali favorite all'oro.