Atp Umago - Lorenzo Sonego salva due match point e vince la battaglia con Poljicak

Lorenzo Sonego ha superato il primo turno del torneo Atp 250 di Umago in Croazia sulla terra battuta outdoor. Il sorteggio non era stato certamente dei peggiori visto che al torinese era capitata in sorte la wild card croata Mili Poljicak, classe 2004 e numero 481 del mondo.

E' stata una lotta oltre ogni aspettativa della vigilia con Sonego che si è imposto 6-2 6-7 7-6 in tre ore e sedici minuti. Il tie break del terzo set è stato un film thriller con Sonego che ha annullato anche due match point.

Primo set di fatto senza troppa storia: Sonego ha occasioni di break in ogni game e le concretizza nel quinto e nel settimo gioco per chiudere il primo parziale con il punteggio di 6-2. Secondo set più combattuto che cambia improvvisamente direzione nel sesto gioco quando a colpi di palle corte Poljicak riesce a strappare il servizio a Sonego e a volare sul 5-2.

Ma sul 5-3 al momento di servire per chiudere il parziale il croato si inceppa, Sonego salva un set point e impatta sul 5-5. Altro momento di difficoltà con un altro set point annullato al croato nel dodicesimo game.

Tie break però dominato dal giocatore croato che è fuggito sul 5-0 e ha chiuso 7-1. Terzo set punto a punto e con i servizi fino al tie break finale. Qui Sonego è andato 4-2 poi ha chiesto un intervento medico per un problema fisico, probabilmente crampi, ha conquistato due mini-break che poi ha restituito.

Il tennista croato non è riuscito a concretizzare due match point. Nel finale di fatto Sonego ha giocato da fermo visto il problema accusato. Ma sul 9-9 ha giocato una risposta vincente di dritto da fermo e poi ha chiuso 11-9 giocando un dritto a tutta sul quale il croato non è riuscito a opporre resistenza.

Ora per Sonego c'è un secondo turno decisamente più complicato visto che affronterà Alexandre Muller che al suo primo turno ha eliminato Matteo Arnaldi. Oggi martedì 23 luglio, in campo a Umago anche Fabio Fognini che nel primo match alle 16.30 sfida Luca Van Assche e Luciano Darderi che nel match delle 21 giocherà contro lo special exempt croato Duje Ajdukovic.

A Kitzbuhel domani ci sarà l'esordio di Matteo Berrettini

L'altro torneo sulla terra battuta europea si gioca a Kitzbuhel. In Austria c'è una sola presenza italiana ed è quella di Matteo Berrettini che dopo aver vinto il torneo di Gstaad ora esordisce a Kitzbuhel in un primo turno non semplice contro Pavel Kotov.

La partita sarà giocata come terzo incontro sul campo centrale con inizio alle 11 dopo Gaston-Altmaier e Ofner-Neumayer. Oggi nei primi incontri di primo turno successi di Hanfmann su Munar, di Seyboth Wild su Schwaerzlerm di Djere su Kopriva, di Nagal su Klein e di Moreno de Alboran su Collarini.

A Atlanta (Atp 250 sul cemento Usa) esordio vincente per Davidovich Fokina che ha eliminato Cazaux e per Nishioka che ha estromesso dal torneo Svajda. Infine David Goffin ha battuto 6-4 3-6 6-1 Denis Shapovalov.