Gaudenzi sulle Finals: "L'ATP è orgogliosa di quello che ha fatto l'Italia"

E ti volevo ringraziar, Angelo, per tutto il supporto che hai dato all'ATP, ai cambiamenti di questi anni, perché credo che in comune abbiamo la voglia di fare, di cambiamento e di migliorare, sempre con integrità ma con tanta energia" .

"Però vorrei fare un ringraziamento speciale alla FITP, ad Angelo, perché mi ha anticipato nel suo discorso e perché io il lontano 2018 me lo ricordo e io stesso all'epoca ero un po' scettico venendo da Londra e tutte le incertezze sia dal punto di vista operativo che dal punto di vista economico di essere all'altezza di questo evento immenso, e devo dargli atto che ha fatto una cosa fantastica: ha preso il rischio in un momento molto difficile, ed è stato bravissimo con la sua squadra - Marco, Giorgio e gli altri - a 'deliverare' una cosa stupenda della quale siamo orgogliosi e di cui tutti gli stranieri che sono venuti qui - dai giocatori a tutti i membri dell'ATP - sono veramente orgogliosi.

È stato un grande lavoro di squadra e sono qui a ringraziare tutti a partire dai partner commerciali - Nitto, Banca Intesa Sanpaolo e tutti gli altri - gli appassionati, il pubblico, e non dimentichiamo neanche voi, i media, che raccontate questa storia fantastica e che ci aiutate tantissimo" , ha dichiarato Gaudenzi nelle parole raccolte da SuperTennis .

L'obiettivo del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi è quello di riuscire a tenere il Torneo dei Maestri in Italia per un ulteriore quinquennio. Il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi , presente alla conferenza stampa di presentazione del Masterplan delle Finals, ha elogiato il lavoro svolto dall'Italia, da Torino e dalla FITP nelle ultime stagioni.

Le Nitto ATP Finals a Torino hanno messo in risalto la passione e l'amore che gli appassionati di sport italiani provano verso il tennis. Un successo reso ancora più epico ed emozionante dal supporto mostrato dal pubblico azzurro nei confronti di Jannik Sinner lo scorso anno.

