Atp Umago - Cobolli elimina la testa di serie numero 6 Navone. Subito fuori Popyrin

Continua l'ottimo rendimento di Flavio Cobolli nei match d'esordio disputati nel Tour ATP sulla terra battuta quest'anno. Grazie alla importante e convincente vittoria ottenuta ai danni della testa di serie numero sei Mariano Navone con il punteggio di 6-2, 6-3, l'azzurro si è portato sul 7-1: l'unico a batterlo al primo turno di un torneo sul rosso nel 2024 è stato Rafael Nadal a Barcellona lo scorso 16 aprile.

Cobolli si è reso autore di una grande prestazione ed è riuscito ad assumere quasi sempre il controllo degli scambi contro un giocatore che su questa superficie è capace di esprimere il suo miglior tennis.

Agli ottavi di finale, l'italiano se la vedrà con il vincente della sfida tra Filip Misolic e Dusan Lajovic.

Atp Umago - Cobolli elimina la testa di serie numero 6 Navone. Fuori Popyrin

La pioggia ha reso il campo più pesante del previsto, ma questo non ha condizionato Cobolli che è stato il primo a rendersi pericoloso.

Il rovescio colpito sulla chance di break è però terminato leggermente largo. Nel secondo game in risposta, Cobolli non ha esitato e, con la complicità di Navone, è passato in vantaggio. Il 22enne ha poi raddoppiato aggiudicandosi il duello sulla diagonale del rovescio sul 5-2.

Nella seconda frazione di gioco è risultato decisivo il quinto gioco, perché Cobolli ha fatto la voce grossa nel momento clou e annullato due pericolose palle break con un servizio vincente e portando a casa uno scambio durissimo.

Sul 4-3, Navone si è arreso al termine di un altro lungo tira e molla affossando il rovescio in rete. Subito fuori il campione in carica Alexei Popyrin. A estrometterlo dal torneo ci ha pensato il giocatore più giovane del main draw, ovvero Jakub Mensik. Il ceco si è imposto con un netto 6-3, 6-2.