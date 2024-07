Da Jannik Sinner ad Alcaraz e non solo: le teste di serie per le Olimpiadi

Prima lo scontro e poi la pace: polemica tra Fils e Zverev in finale ad Amburgo

Jannik Sinner potrebbe nuovamente affrontare Carlos Alcaraz, i due sono i giovani più talentuosi del circuito e non è esclusa una nuova possibile semifinale tra i due avversari.

Lo spagnolo è il grandissimo favorito per la medaglia d'oro, avanti rispetto a Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il serbo è ancora a quota 0 titoli quest'anno e a Parigi avrà la grande occasione, l'ultima grande chance della sua carriera per vincere la medaglia d'oro Olimpica, unico trofeo che manca al suo immenso palmares.

Ricordiamo che questo torneo avrà 64 giocatori con la formula due set su tre e ci saranno 16 teste di serie, sia per il tabellone maschile che per quello femminile. Si gioca su un terreno familiare agli appassionati, quello del Roland Garros dove poche settimane fa fu Carlos Alcaraz a vincere e trionfare, poco prima di vincere anche Wimbledon.

Tra pochi giorni avranno ufficialmente il loro inizio i Giochi Olimpici di Parigi, evento che vedrà impegnate nazioni da tutto il mondo, a caccia di una medaglia. Grande curiosità anche per la questione relativa al tennis riguardo i Giochi, la competizione per questo sport andrà avanti dal 27 Luglio al prossimo 4 Agosto.

