Sono giornate come questa che definiscono il confine tra chi puoi diventare e chi non potrai mai essere. Arthur Fils ha vinto la battaglia di tre ore e 33 minuti contro Alexander Zverev e il pubblico presente sul Campo Centrale scegliendo da che parte schierarsi.

Il francese ha mostrato una grande personalità: ha litigato con il pubblico, fronteggiato un cospicuo numero di palle break, ma non ha mai perso di vista l'obiettivo. Fils ha rovinato la festa a Zverev imponendosi con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6( 1) e conquistato il primo titolo ATP 500 in carriera ad Amburgo.

Un successo che gli permetterà di debuttare in top 20 la prossima settimana.

Atp Amburgo - Fils rovina la festa di Zverev: primo "500" in carriera per il francese

Zverev non è quindi riuscito a difendere il titolo nel torneo di casa e, nonostante il malore avvertito nel primo set e i dubbi per l'infortunio al ginocchio subito a Wimbledon, avrà molti rimpianti per le occasioni non sfruttate.

Fils ha sicuramente giocato con molto coraggio nei momenti importanti, ma Zverev ha trasformato solo una delle 22 palle break offertegli dall'avversario nell'arco dell'intera partita. Fils si è portato subito in vantaggio complice il rovescio spedito sotto rete da Zverev e si è salvato nei successivi tre turni di battuta.

Il tedesco ha finalmente trovato il break alla 17esima occasione e nel secondo set ha rialzato la testa riaprendo il match. Il set decisivo ha regalato tante emozioni. Solo Fils ha sofferto al servizio, ma ha risposto colpo su colpo senza mai arretrare di un centimetro.

Come se non bastasse, il francese ha infine disputato un incredibile tie-break rifilando un sonoro 7-1 a Zverev. Quest'ultimo non ha gradito alcune reazioni di Fils nei confronti del pubblico e, dopo averlo richiamato, gli ha stretto la mano in maniera molto fredda.

Diana Shnaider ha completato la settimana perfetta con un'altra convincente vittoria e conquistato il titolo al torneo WTA 250 di Budapest. La russa ha liquidato con un doppio 6-4 in finale Aliaksandra Sasnovich.