Giocare la prima finale in carriera nel circuito maggiore contro Rafael Nadal costituisce già di per sé una opportunità unica; conquistare il primo titolo nel Tour battendo una leggenda del suo calibro, invece, rappresenta l'immagine di un sogno che diventa realtà.

È quello che è accaduto quest'oggi a Nuno Borges al torneo di Bastad. Il 27enne di Maia ha realizzato uno dei suoi più grandi desideri ed è diventato il secondo portoghese nella storia in grado di imporsi a livello ATP dopo Joao Sousa.

Borges è il nono giocatore in stagione capace di aggiornare per la prima volta il suo palmarès. Nadal, come nei giorni precedenti, è apparso davvero stanco e l'impressione è che la lunga maratona contro Mariano Navone - il match è durato 3 ore 59 minuti - abbia lasciato il segno.

Il campione spagnolo ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine si è arreso con il punteggio di 3-6, 2-6.

Atp Bastad - Borges batte in due set Nadal e vince il primo titolo in carriera

Nei primi sei game dell'incontro si sono materializzati sul campo ben cinque break.

Borges si è salvato nel gioco inaugurale e ha poi brekkato il maiorchino grazie a un doppio fallo. Il portoghese non è riuscito a confermarsi e ha sbagliato un passante non impossibile. Nadal è andato ancora fuori giri con il dritto, ma è rientrato in corsa sull'1-3 approfittando del brutto dritto spedito sotto rete dall'avversario.

Il break che ha deciso il primo parziale è arrivato sul 2-3, quando Borges ha estratto dal cilindro un perfetto drop shot. Nadal ha provato a non mollare e si è salvato in apertura di secondo set. Le poche forze a disposizione, però, hanno permesso a Borges di incidere sempre di più da fondo campo.

Il portoghese ha siglato due break di fila dal 2-2 sfoderando alcuni eccezionali dritti e scritto la parola fine con un pesante 6-2.