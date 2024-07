Atp Gstaad - Matteo Berrettini domina la finale contro Halys e conquista il titolo

È proprio a Gstaad che Matteo Berrettini ha capito di poter dire la sua nel mondo dei grandi. Tra le montagne del Cantone Berna, nel 2018, l'italiano ha conquistato il primo torneo nel circuito maggiore compiendo un importante passo in avanti dal punto di vista mentale.

Anno dopo anno, Berrettini ha aggiunto importanti tasselli al suo tennis e, nonostante gli infortuni, sempre trovato il modo rialzare la testa e continuare a lottare. Nel corso del tempo ha ricevuto critiche ingiuste; critiche che hanno forse alimentato il suo desiderio di ritornare in campo ogni volta più forte.

Il successo ottenuto allo Swiss Open assume un significato speciale proprio per il valore che ha assunto nel suo percorso questo torneo. Grazie al 6-3, 6-1 inflitto a Quentin Halys, Berrettini ha vinto il nono titolo in carriera, il quinto sulla terra battuta e il secondo in stagione dopo Marrakech.

Una settimana che gli permetterà di entrare di nuovo in top 50 a undici mesi dall'ultima volta.

Atp Gstaad - Berrettini domina la finale contro Halys e conquista il titolo

Entrambi hanno iniziato bene al servizio e il primo a concedere delle chance al proprio avversario è stato Berrettini.

L'azzurro, però, ha subito risposto presente ed effettuando le giuste scelte rimontato da 0-40 con calma e pazienza. Forse pensando alle occasioni non sfruttate, Halys ha perso un po' di fiducia e l'ex finalista di Wimbledon non si è lasciato sfuggire la grande opportunità nel game successivo.

Una risposta molto profonda ha disorientato il francese e premiato Berrettini. La breve pausa causata dalla pioggia ha inverosimilmente conferito un ulteriore vantaggio al nativo di Roma, che ha chiuso il set senza patemi con un altro break.

Halys è completamente uscito dalla partita e nel secondo parziale ha vissuto un lungo e grave passaggio a vuoto. Berrettini ha continuato a giocare con attenzione e collezionato cinque giochi di fila brekkando due volte il rivale e chiudendo di fatto la disputa.