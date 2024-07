Atp Kitzbuhel - Draw: Il cammino di Matteo Berrettini. Martina Trevisan gioca a Iasi

Altra settimana ricca di tornei nei circuiti Atp e Wta. Se la maggior parte degli italiani sarà in campo a Umago, Matteo Berrettini ha fatto una scelta diversa e sarà al via del torneo Atp 250 di Kitzbuhel. Prima testa di serie sulla terra battuta austriaca sarà l'argentino Sebastian Baez che se la vedrà al secondo turno (dopo un bye al primo) contro il vincente della sfida tra Thiago Agustin Tirante e il giocatore di casa Dominic Thiem.

Nel primo quarto di finale l'altra testa di serie è Roberto Carballes Baena. Nel secondo quarto a presidiare il terreno ci sono Pedro Martinez e Nuno Borges. Matteo Berrettini è inserito nell'ultimo quarto di tabellone.

Avrà un primo turno contro il tennista russo Pavel Kotov. In caso di successo per lui ci sarà la testa di serie numero 2, il cileno Alejandro Tabilo. In quarti potrebbe trovare il tennista austriano Sebastian Ofner.

Le altre teste di serie presenti nella parte bassa del tabellone sono Laslo Djere e Tomas Etcheverry. Ecco il tabellone completo dell'Atp 250 di Kitzbuhel.

ATP250 Kitzbuehel main draw pic.twitter.com/TNJgMwXzky — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 20, 2024

Gli uomini sono in campo questa settimana anche adper il primo torneo Atp sul cemento che conduce allo Us Open.

Ad Atlanta, categoria 250, la prima testa di serie è Ben Shelton. Seguono Adrian Mannarino, Frances Tiafoe e Jordan Thompson. Ci sono dei primi turni molto interessanti come Shapovalov-Goffin, Kokkinakis-Coric e Opelka che ha ricevuto uno special exempt dopo la semifinale a Newport contro Kovacevic.

Non ci sono al momento italiani in tabellone ma ce ne potrebbe essere uno questa sera. Mattia Bellucci infatti gioca oggi contro Adam Walton il turno decisivo per entrare nel main draw. Il tabellone completo dell'Atp di Atlanta.

Wta, il circuito femminile fa tappa a Praga e a Iasi

Il circuito WTA fa tappa a Praga nella Repubblica Ceca e a Iasi in Romania per due tornei WTA 250 entrambi sulla terra battuta.

A Praga guida il seeding Linda Noskova davanti a Katerina Siniakova, Anhelina Kalinina e Madga Linette. Non sono presenti in tabellone giocatrici italiane. Il tabellone completo del Wta di Praga. A Iasi la testa di serie numero 1 è Mirra Andreeva, la 2 è Tatjana Maria.

In Romania è presente Martina Trevisan che è la testa di serie numero 6 del torneo. Affronterà al primo turno una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, in caso di successo o Maria Timofeeva o un'altra giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

Oggi in campo nel turno decisivo delle qualificazioni Nuria Brancaccio che si gioca l'accesso al tabellone principale contro Varvara Lepchenko. Ecco il tabellone completo del Wta di Iasi.