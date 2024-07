Atp Amburgo - Zverev sfiderà Fils per il titolo. Shnaider in finale a Budapest

Manca una sola vittoria ad Alexander Zverev per confermarsi campione nel torneo di casa. All'evento ATP 500 di Amburgo, il tennista tedesco ha affrontato tutte le partita con molta attenzione per testare le condizioni del suo ginocchio dopo l'infortunio subito a Wimbledon.

Il 27enne ha probabilmente deciso di provarci e giocare solo per l'importanza che l'Hamburg Open ha sempre avuto per lui, ma ha infine raggiunto la finale - la 35esima in carriera - convincendo sempre di più. In semifinale, Zverev ha disputato un altro ottimo match e battuto Pedro Martinez con il punteggio di 6-2, 6-4 colpendo in tutto 32 vincenti, un numero elevato sulla terra battuta.

Atp Amburgo - Zverev dovrà battere Fils per difendere il titolo. Shnaider in finale a Budapest

Zverev ha brekkato in due occasioni Martinez nel primo set e non gli ha mai concesso nemmeno una chance in battuta per rientrare.

Lo spagnolo non ha iniziato bene nemmeno nella seconda frazione e si è procurato la prima occasione in risposta solo dopo aver ceduto la battuta. Il tedesco si è fatto trovare pronto e ha allontanato i pericoli con un provvidenziale ace.

Zverev non ha più tremato e ha conquistato l'ultimo atto del torneo, dove sfiderà Arthur Fils. Il francese ha dominato in lungo e in largo l'incontro con l'argentino Sebastian Baez e chiuso con un doppio 6-2. Sarà Nuno Borges ad affrontare Rafael Nadal in finale a Bastad.

Il portoghese ha regolato con un netto 6-3, 6-4 Thiago Agustin Tirante. Al WTA 250 di Budapest saranno Diana Shnaider e Aliaksandra Sasnovich a contendersi il titolo. La testa di serie numero uno ha travolto Eva Lys 6-3, 6-3; mentre la giocatrice bielorussa ha superato al terzo set Anna Karolina Schmiedlova.