Matteo Berrettini è riuscito a superare per la prima volta Stefanos Tsitsipas dopo le tre sconfitte subite tra Australian Open, Masters 1000 di Roma e United Cup. Una vittoria speciale - maturata con il punteggio di 7-6( 6) , 7-5 in un'ora e 42 minuti - che gli consentirà di disputare la quindicesima finale in carriera, l’ottava sulla terra battuta( 4-3) e la terza al torneo ATP 250 di Gstaad.

L’italiano si è reso autore di un’ottima prestazione e ha dimostrato, ancora, di saper alzare il livello quando il momento lo richiede.

Atp Gstaad - Berrettini batte per la prima volta Tsitsipas e vola in finale

Berrettini ha iniziato benissimo al servizio ed è stato l’unico a procurarsi più di un’occasione in risposta.

Tsitsipas si è salvato trovando delle soluzioni tanto spettacolari quanto efficaci sia sul 3-3 chiudendo con lo smash che sul 4-4 pescando un eccezionale dritto incrociato. È stato il tie-break a spostare gli equilibri.

Berrettini non si è lasciato condizionare dal brutto errore commesso con il dritto sul primo set point e ha guadagnato il vantaggio con un provvidenziale servizio vincente. Entrambi si sono comportati alla grande in battuta nella seconda frazione di gioco.

Ancora una volta ci ha pensato Berrettini a bussare alla porta del rivale in risposta e ha trasformato la prima chance concessagli da Tsitsipas sul 6-5, ovvero un match point. L'azzurro affronterà in finale Quentin Halys.

Il francese ha sconfitto a sorpresa Jan-Lennard Struff 6-3, 7-6( 2) e tenterà di sollevare al cielo il primo trofeo in carriera domani.