Atp Bastad - Nadal supera in rimonta Ajdukovic e torna in finale dopo più di due anni

Rafael Nadal giocherà gli US Open? Lo spagnolo fa chiarezza sulla sua partecipazione

Rafael Nadal: "Sono ancora vivo. Vediamo come mi sentirò domani"

Il croato si è improvvisamente risvegliato e ha addirittura recuperato entrambi i break di svantaggio. Quando ha di nuovo avvertito la sensazione di poter vincere, Ajdukovic ha confermato la sua attitudine negativa nei momenti decisivi e perso il servizio in malo modo sul 3-3. Nadal ha tremato solo nel game successivo, ma si è salvato recuperando da 15-40.

Il maiorchino ha così acquisito fiducia e pareggiato i conti alzando il livello. Ajdukovic, in totale confusione, è uscito dal match e continuato a colpire gratuiti su gratuiti. Nadal non ha dovuto fare altro che prestare attenzione e si è portato sul 3-0.

Dopo aver aperto le danze con un importante break nel secondo parziale, Ajdukovic si è disunito con il passare dei minuti e ha rimesso in corsa Nadal. Il croato ha concesso l’immediato contro break sbagliando un comodo smash nel secondo game e si è poi auto-brekkato sul 3-2 con una serie di gravi errori sia a rete che da fondo campo.

Nadal ha accorciato le distanze, ma non ha più bussato alla porta del croato nel set inaugurale. Il tennista classe 2001 è stato bravo a non lasciarsi condizionare dal valore dell'avversario e ha chiuso con determinazione 6-4.

Ajdukovic è partito alla grande portandosi sul 3-0 con due break di vantaggio, il secondo ottenuto grazie a uno splendido rovescio in contropiede.

Il 22 volte campione Slam ha ancora gettato il cuore oltre l’ostacolo e conquistato l’ultimo atto del torneo ATP 250 di Bastad battendo in rimonta il croato con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Lo spagnolo tornerà a giocare una finale dopo più di due anni: l’ultima volta era accaduto al Roland Garros nel 2022, quando aveva trionfato per la quattordicesima volta sulla terra battuta parigina.

Le energie spese nella maratona con Mariano Navone - la partita è durata 3 ore e 59 minuti - e un Duje Ajdukovic inizialmente molto solido, non hanno fermato la voglia di continuare a stupire tutti di Rafael Nadal .

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD