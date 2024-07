Matteo Berrettini non si ferma e conquista la ventunesima semifinale in carriera, l'ottava sulla terra battuta e la terza in stagione dopo quelle raggiunte a Marrakech e Stoccarda. Il tennista italiano ha ottenuto il terzo successo contro un top 20 su questa superficie e superato con il punteggio di 7-6( 7) , 7-6( 2) .

Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Gstaad. Per lui ci sarà ora un match molto interessante con la testa di serie numero uno Stefanos Tsitsipas, giustiziere quest'oggi di Fabio Fognini. Berrettini non è mai riuscito a battere il greco nel circuito maggiore: tre le sconfitte subite tra Australian Open, Masters 1000 di Roma e United Cup.

Atp Gstaad - Berrettini batte Auger-Aliassime: in semifinale affronterà Tsitsipas

Ad avere le prime occasioni in risposta è stato Berrettini sul 2-2. L'azzurro avrebbe potuto fare meglio in almeno due delle quattro palle break che si è procurato e Auger-Aliassime, in qualche modo, ha allontanato i pericoli.

Nel game successivo, l'ex finalista di Wimbledon ha tentennato ma rimontato da 0-40 con coraggio. Solo il tie-break ha emesso il verdetto finale nel set inaugurale; un tie-break che Berrettini ha portato a casa 9-7 dopo aver commesso due gravi errori nei pressi della rete.

Nella seconda frazione di gioco, entrambi hanno fatto benissimo al servizio e un nuovo tie-break ha deciso il destino della disputa. Berrettini, questa volta, ha dominato e chiuso con un convincente 7-2. Alexander Zverev alza ancora il livello e stacca il pass per le semifinali nel torneo di casa ad Amburgo.

Il tedesco si è reso autore di un'ottima prestazione e ha battuto Zhizhen Zhang 6-4, 6-3. Se la vedrà con Pedro Martinez, bravo a estromettere dall'evento ATP 500 Francisco Cerundolo. Al WTA 250 di Budapest, la numero uno del seeding Diana Shnaider rispetta il pronostico e vola in semifinale liquidando la lucky loser Ella Seidel con un netto 6-4, 6-2.

Il penultimo atto della parte bassa del tabellone vedrà sfidarsi Anna Karolina Schmiedlova e Aliaksandra Sasnovich, che hanno eliminato rispettivamente Elina Avanesyan e Suzan Lamens.