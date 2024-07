Atp Bastad - Rafael Nadal eroico: batte Navone dopo 4 ore e vola in semifinale

Semplicemente Rafael Nadal. Una battaglia di 4 ore, piena di break e capovolgimenti di fronte. Per molti era una sorta di finale anticipata nell'Atp 250 di Bastad e il match ha alla fine confermato tutte le aspettative della vigilia, trasformandosi in una lotta combattutissima fra i due giocatori che hanno dato letteralmente tutto in campo.

Rafa si è imposto ai danni di Mariano Navone, una delle sorprese di questa stagione soprattutto sulla terra battuta, col punteggio finale di 6-7, 7-5, 6-4. Sabato in semifinale, dopo aver recuperato più energie possibili, lo spagnolo dovrà affrontare il croato Duje Ajdukovic, numero 130 del mondo proveniente dalle qualificazioni.

Il match

5 break nei primi 6 game: si è avviata così la partita tra i due, che nei 40 minuti iniziali hanno fatto comprendere come la durata del confronto sarebbe stata piuttosto lunga. L'argentino, trovando bene gli angoli e muovendo piuttosto bene il rivale a partire dalla risposta, si è portato avanti 4-1, prima di dover fare i conti con la prima grande reazioni dell'iberico, abilissimo ad annullare due set point sotto 4-5 e a ottenere il contro-break in extremis.

Poi, è stato il sudamericano a cancellare con determinazione i due set point per aggiudicarsi il tie-break, un po' a sorpresa dominato dallo stesso Navone con un allungo iniziale decisivo (5-0, chiudendo successivamente col risultato di 7-2).

Nel secondo parziale il maiorchino è partito fortissimo e ha mostrato subito una feroce determinazione nel voler recuperare lo svantaggio: dal 3-0, con doppio break, il numero 36 del mondo ha risposto e pareggiato immediatamente i giochi (3-3).

Per la prima volta i due tennisti hanno iniziato a difendere con maggiore sicurezza i rispettivi turni al servizio, non concedendo praticamente chances. Il clou del set, naturalmente, dal 5-5: Navone è finito sotto 15-40 e ha ceduto la battuta, mentre Nadal ha approfittato della situazione per evitare il tie-break e allungare ulteriormente la sfida, con un urlo finale che ha entusiasmato il pubblico sugli spalti (7-5).

Nel terzo set, dopo un break e contro-break iniziale, Nadal ha preso il comando quasi completo degli scambi, sfruttando un calo dell'argentino che ha fatto aumentare e non poco il numero degli errori gratuiti. Rafa è salito fino al 5-2 con un doppio break di vantaggio ma non ha trovato quel guizzo nell'immediato per archiviare l'incontro.

Navone non si è arresto ed è tornato pericolosamente in partita sul 5-5. L'ennesimo break dell'ex numero uno ha tagliato definitivamente le gambe all'argentino (7-5).