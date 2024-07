Niente da fare per Fabio Fognini al torneo ATP 250 di Gstaad. Il tennista italiano si è arreso con il punteggio di 4-6, 3-6 ai quarti di finale contro Stefanos Tsitsipas giocando comunque un'incoraggiante partita. A condizionare il ligure nella seconda parte dell'incontro ci ha pensato anche un problema al polpaccio che non gli ha permesso di muoversi liberamente.

Il greco, nonostante qualche passaggio a vuoto di troppo, è riuscito a evitare il terzo parziale e ha conquistato le semifinali nell'evento svizzero, dove attende il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime.

Atp Gstaad - Fognini lotta ma si arrende a Tsitsipas. Darderi ko ad Amburgo

Tsitsipas non poteva desiderare inizio migliore, perché ha tenuto il servizio a zero in due circostanze e brekkato Fognini nel secondo game.

L'azzurro, però, non gli ha consentito di scappare e sull'1-3 ha siglato il contro break sfruttando il dritto largo del greco. Dopo una serie di giochi interlocutori, Fognini ha perso il controllo del rovescio e il servizio nel momento meno opportuno e Tsitsipas si è portato in vantaggio di un set.

I segnali in apertura di secondo non sono stati positivi: Fognini ha consegnato il break al rivale con un doppio fallo sull'1-2. Tsitsipas non ne ha approfittato del tutto, ma ha messo nuovamente distanza tra sé e il suo avversario nel sesto gioco.

La semifinale della parte bassa del tabellone vedrà impegnati Jan-Lennard Struff e Quentin Halys. Ad Amburgo si è fermato ai quarti di finale Luciano Darderi. Dopo un convincente primo set, il rendimento al servizio dell'italo-argentino - forse anche un po' stanco - è calato drasticamente e Sebastian Baez ha aumentato i giri del motore trovando ottime soluzioni da fondo campo e guadagnando spesso la rete.

L'argentino è diventato padrone del campo e si è imposto in rimonta 2-6, 6-4, 6-4. Holger Rune è stato invece costretto a ritirarsi nel secondo set durante il match con Arthur Fils per un problema al ginocchio.