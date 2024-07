Alexander Zverev rivela ad Amburgo: "Ho deciso 20 minuti prima di giocare"

Alexander Zverev ha svelato in conferenza stampa nell'Atp 500 di casa ad Amburgo come non abbia risolto i problemi fisici accusati agli ottavi di Wimbledon contro Taylor Fritz. "Stamattina non sapevo ancora se avrei giocato o no, durante il riscaldamento mi faceva abbastanza male .

Poi mi sono riposato un po' e ho fatto quello che potevo, ricevendo cure. Mi sono sentito molto meglio e ho deciso di giocare 20 minuti prima della partita" è la rivelazione del tedesco, numero 4 al mondo nel ranking.

Sascha ha rimediato un edema osseo e uno strappo alla capsula del ginocchio, ma questo non lo ha fermato e impedito di disputare uno dei tornei più importanti della stagione per il fatto di poter godere del sostegno del pubblico di casa: "Ho un infortunio su cui so cosa aspettarmi.

Ci vorrà tempo per guarire. Non si risolverà nei prossimi giorni, ci vorranno settimane e dipende da me se giocherò così oppure no". Potrebbero volerci anche due mesi per guarire del tutto ma il 27enne ha assicurato che non ci sia particolare pericoloso sulla terra battuta: "Dovrei raddrizzare completamente il ginocchio ed eseguire questa iperestensione come mi è successo a Londra.

Cosa che, secondo me, non ho mai fatto in 25 anni sul rosso. Dunque, non vedo alcun pericolo qui". Poi ha sottolineato: "In qualsiasi altro torneo non proverei nemmeno a giocare. Ma Amburgo per me è qualcosa di speciale, è casa mia.

E in qualche modo, quando metto piede su questi campi, il dolore scompare un po' sale l'adrenalina".

In vista delle Olimpiadi

Zverev è il campione in carica ai giochi, per l'oro ottenuto a Tokyo nel 2021. Questo traguardo gli potrebbe consentire di essere portabandiera per il suo Paese a Parigi: "Significherebbe ancora più del successo sportivo" ha rimarcato.

L'attuale condizione lo mette comunque a rischio: "La mia mentalità quest’anno è vincere . Una medaglia alle Olimpiadi è qualcosa di speciale. C'è poco meno di una settimana tra Amburgo e i giochi, farò tutto il possibile per avere successo in entrambi i tornei" ha concluso.