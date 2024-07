Atp Amburgo - Zverev si salva. A Gstaad sarà Auger-Berrettini. Bronzetti ko a Palermo

Alexander Zverev supera non senza affanni il francese Hugo Gaston nel secondo turno del torneo Atp 500 di Amburgo sulla terra battuta. Il tennista tedesco testa di serie numero 1 del torneo si è imposto col punteggio di 4-6 6-2 7-5.

Successo in rimonta quindi con Zverev che sul 4-5 del terzo set ha anche servito per rimanere nel match per poi piazzare il break decisivo all'undicesimo gioco. Ecco i quarti di finale al torneo di Amburgo dall'alto al basso del tabellone: Zverev-Zhang, Cerundolo-Martinez, Darderi-Baez, Fils-Rune.

A Gstaad sarà Felix Auger Aliassime a sfidare domani nei quarti di finale Matteo Berrettini. Il tennista italiano non ha avuto problemi sulla terra rossa svizzera contro Galan e sfiderà il tennista canadese testa di serie numero 3 che si è imposto in due set sul tedesco Hanfmann.

Doppia presenza italiana domani nei quarti del torneo Atp 250 in Svizzera. Ecco il tabellone: Tsitsipas-Fognini; Auger Aliassime-Berrettini; Struff-Etcheverry; Halys-Heide.

Wta 250 Palermo, eliminata Lucia Bronzetti

A Bastad (Atp 250 sulla terra battuta) il match della giornata è stato vinto dal 22 volte campione Slam Rafael Nadal su Cameron Norrie.

In serata Nuno Borges ha vinto in rimonta il derby portoghese con Henrique Rocha col punteggio di 1-6 6-4 6-0. Ecco dall'alto al basso del tabellone i quarti di finale del torneo Atp 250 di Bastad: Tirante-Carballes; Skatov-Borges; Nadal-Navone; Ajdukovic-Monteiro.

Nel Wta 250 di Palermo infine è stata eliminata anche l'ultima giocatrice italiana presente in tabellone. Lucia Bronzetti poco ha potuto contro la rumena Jaqueline Cristian, testa di serie numero 7 del torneo siciliano, che si è imposta nettamente in due set con il punteggio di 6-3 6-2.