Atp Gstaad - Matteo Berrettini si prende i quarti. Cobolli sconfitto ad Amburgo

Dopo Fabio Fognini, anche Matteo Berrettini ha conquistato il pass per i quarti di finale dell'Atp 250 di Gstaad. Il tennista italiano ha fatto valere i favori del pronostico e battuto il colombiano Daniel Elahi Galan sulla terra battuta, al termine di un match durato complessivamente un'ora e 20 minuti.

'The Hammer' è partito un po' contratto e si è subito fatto sorprendere dal giocatore sudamericano: il numero 142 al mondo ha infatti ottenuto un break in apertura. Sotto 4-2, l'azzurro ha cominciato a prendere sempre più il controllo negli scambi e a incidere al servizio.

Nell'ottavo game il 28enne si è costruito un'opportunità per il contro-break e l'ha sfruttata a pieno, riaprendo del tutto il primo set. Il colombiano ha accusato il colpo e perso per la seconda volta consecutiva la battuta, cedendo così il parziale col punteggio di 6-4.

Il romano non ha più concesso chances al suo avversario, mentre Galan ha dato occasioni in risposta in quasi tutti i turni di servizio: i break strappati nel quarto e nell'ottavo game hanno consentito a Matteo di archiviare la pratica e raggiungere i quarti.

Ora, nella giornata di venerdì, sfiderà Felix Auger-Aliassime o Yannick Hanfmann. Nel torneo svizzero fuori la testa di serie numero 2 Ugo Humbert, sconfitto dal brasiliano Heide (6-7, 6-2, 6-3).

Cobolli eliminato

Un grande Zhizhen Zhang ha estromesso Flavio Cobolli dal tabellone principale dell'Atp 500 di Amburgo.

Il cinese è stato quasi perfetto a inizio partita, rifilando un secco 6-1 all'italiano. Più equilibrato il secondo parziale, nonostante il break in apertura del 34esimo della classifica mondiale: il 22enne di Firenze ha recuperato lo svantaggio ma nel tie-break si è arreso per 7-5. In Germania Holger Rune e Arthur Fils hanno blindato invece l'accesso ai quarti di finale.