Atp Bastad - Rafael Nadal supera l'esame Norrie e vola ai quarti di finale

Se quello con Leo Borg, considerando l'attuale livello del figlio della leggenda Bjorn, non poteva essere considerato un vero e proprio test per Rafael Nadal; quello con Cameron Norrie, invece, ha rappresentato un valido banco di prova per il 22 volte campione Slam.

Lo spagnolo ha superato l'esame e conquistato i quarti di finale al torneo ATP 250 di Bastad esprimendo un ottimo livello di gioco e rispondendo alla grande quando ha fronteggiato le prime difficoltà. Grazie al doppio 6-4 inflitto a Norrie, Nadal avrà la possibilità di misurarsi anche con la testa di serie numero quattro Mariano Navone.

L'argentino ha dominato l'incontro con Sumit Nagal.

Atp Bastad - Nadal supera l'esame Norrie e vola ai quarti

Nadal ha allontanato i pericoli rifugiandosi ai vantaggi sul 2-3 e, nel game successivo, trovato il break alla terza opportunità sfruttando il dritto spedito di poco largo da Norrie.

Il maiorchino si è fatto trovare pronto nel gioco in cui ha servito per il set e ha salvato due palle del contro break con una prima vincente e un dritto sulla riga. Il britannico ha provato a rientrare in partita nella seconda frazione e iniziato a esercitare una certa pressione su Nadal, che sull'1-2 ha ceduto la battuta commettendo un brutto errore con il dritto.

Sotto 1-4, Nadal ha rialzato la testa lanciando un chiaro messaggio in vista del futuro. Lo spagnolo ha collezionato cinque giochi consecutivi e chiuso i conti con un altro 6-4. Fantastico il passante che gli ha permesso di accorciare le distanze e lottare per non prolungare la disputa.