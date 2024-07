Carlos Alcaraz meglio di Jannik Sinner e Novak Djokovic: il dato è stupefacente

Il bilancio degli Slam da inizio anno parla chiaro. Dopo la vittoria di Jannik Sinner a inizio stagione degli Australian Open, a salire in cattedra vincendo il Roland Garros e Wimbledon è stato Carlos Alcaraz, che è salito a quota quattro in carriera.

Un grandissimo risultato che rispetta la bravura e la precocità del 21enne marciano, che già può vantare un palmares stellare. Dietro ogni vittoria, ogni successo, c’è sempre dietro un grande lavoro, impegno, duri allenamenti, spesso invisibili agli occhi dei tifosi, che vedono solo la prestazione sul campo del loro beniamino.

OptaAce ha pubblicato alcuni dati riguardanti i primi Slam giocati dell’anno. In questa particolare statistica vengono messi in luce i break convertiti dai cinque campioni del momento, che abitano le prime posizioni del ranking.

Ovviamente parliamo di Sinner, Novak Djokovic, Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Il neo campione dei Championships guida nettamente questa classifica con 107 break realizzati. Un numero surreale che può avere diverse chiavi di lettura.

La bravura in risposta di Alcaraz, ma anche la freddezza nel convertire le occasioni che gli si sono presentate davanti. Dietro di lui ecco Sinner con 83 palle break convertite. A chiudere il podio Zverev con 78. Quarti e quinti Medvedev (77) e Djokovic (71).

107 - Carlos Alcaraz is the player with the most break points converted in Men's Singles Grand Slam events in 2024 (107). Control.@AustralianOpen @rolandgarros @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/wCDpxCqMDK — OptaAce (@OptaAce) July 18, 2024