Atp Amburgo - Sarà Baez a sfidare Darderi. A Bastad continua la crisi nera di Rublev

Sarà Sebastian Baez lo sfidante di Luciano Darderi nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Amburgo. Sulla terra battuta tedesca, il tennista italiano giocherà venerdì contro il giocatore argentino che ha superato in rimonta il serbo Dusan Lajovic col punteggio di 4-6 7-5 6-2.

Da ricordare che domani cercherà l'accesso ai quarti di finale del torneo tedesco anche Flavio Cobolli che sarà opposto al cinese Zhizhen Zhang. A Bastad in Svezia nella sessione serale del mercoledì c'è stato l'esordio della testa di serie numero 1, il russo Andrey Rublev.

E Rublev continua la sua crisi nera ed è stato eliminato all'esordio. Il tennista russo era opposto a Thiago Agustin Tirante: 7-6 3-6 6-4 il punteggio finale La partita è stata molto lottata nel primo set: vinto dal tennista argentino al tie break con un passante di dritto nei piedi di Rublev sul set point.

Rublev è riuscito a giocare con maggiore attenzione il secondo set vinto col punteggio di 6-3. Nel terzo set è stato Tirante a mettere il naso avanti per primo portandosi sul 3-1. Break che ha difeso fino a condurre in porto il successo più importante della sua carriera.

Domani grande attesa per l'ottavo di finale che vede protagonisti Rafael Nadal e Cameron Norrie.

Atp Newport, il rientrante Opelka elimina la testa di serie numero 1 Mannarino

A Newport continua la marcia di Reilly Opelka che al rientro dopo 2 anni di stop per una serie di infortuni e interventi chirurgici ha battuto anche la testa di serie numero 1 del torneo, il francese Adrian Mannarino.

Opelka ha vinto 6-4 3-6 6-4 facendo il break decisivo al nono gioco del terzo set e poi portando a casa il suo game di battuta. La giocatrice ceca Karolina Muchova, testa di serie numero 2 del torneo WTA 250 di Palermo ha vinto in rimonta conttro Noma Noha Akugue col punteggio di 6-7 6-2 6-3.

Domani sarà in campo l'ultima giocatrice italiana presente in tabellone in Sicilia: Lucia Bronzetti affronterà la rumena Jacqueline Cristian.