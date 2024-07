Atp Gstaad - Sarà Tsitsipas a sfidare Fognini. Bene Zverev ad Amburgo

FOTO - Prime vacanze d'amore per Sinner e Anna Kalinskaya: i due felici in Sardegna

Avanza Tomas Martin Etcheverry grazie al successo in tre set ottenuto ai danni di Botic van de Zandschulp . Continua il cammino di Rafael Nadal e Casper Ruud nel torneo di doppio di Bastad. Lo spagnolo e il norvegese hanno annullato un match point alla coppia formata da Theo Arribage e Roman Safiullin e guadagnato l'accesso alle semifinali grazie al super tie-break portato a casa 12-10.

Cosa che non è riuscito a fare il serbo, colpevole di aver commesso due gravi errori quando si è ritrovato avanti nel tie-break. Nonostante qualche gratuito di troppo, Tsitsipas ha chiuso in due set siglando il break decisivo nel sesto game.

A fare la differenza è stata la capacità di gestire meglio i momenti importanti della partita. Tsitsipas ha concesso tre set point consecutivi sul 4-5 e uno nel tie-break: in entrambi i casi ha risposto presente.

Hamad Medjedovic ha messo in difficoltà il greco nonostante le condizioni non ottimali, si è fatto misurare la pressione nella parte centrale del primo parziale, ma ha ceduto con il punteggio di ( 6) 6-7, 3-6.

A sfidare Fabio Fognini ai quarti di finale dell'evento ATP 250 di Gstaad sarà, come da pronostico, Stefanos Tsitsipas .

Nessun problema anche per la testa di serie numero 4 Francisco Cerundolo , che ha eliminato la wild card Maximilian Marterer imponendosi 6-0, 6-2.

Novak Djokovic: "Obiettivi? Olimpiadi e US Open. Ecco fino a quando giocherò" 2 giorni fa

Alexander Zverev ha avuto la possibilità di testare le condizioni del suo ginocchio all'Hamburg Open dopo i problemi riscontrati a Wimbledon per una sfortunata caduta. "Ho un edema osseo nel ginocchio e ho anche una lacerazione della capsula del ginocchio" , aveva spiegato il tedesco al termine del match perso contro Taylor Fritz .

