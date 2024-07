Atp Amburgo - Darderi vince ancora in tre set. Splendida rimonta di Fognini a Gstaad

Due tennisti italiani si stanno mettendo in evidenza anche in questa settimana post-Wimbledon e hanno raggiunto i quarti di finale in due tornei sulla terra battuta programmati in Europa. Nell'Atp 500 di Amburgo prosegue senza sosta il cammino di Luciano Darderi, che sta dimostrando tutto il suo potenziale sul rosso dopo gli ottimi risultati conquistati a inizio anno.

Il 22enne nato in Argentina ha dovuto combattere con Alexander Shevchenko sul campo centrale, portandosi a casa un'altra importante vittoria. Tanti i break da parte dei due giocatori nel primo set: il kazako ha perso tre volte consecutive la battuta e il numero 35 del mondo ne ha approfittato per strappare il parziale col punteggio di 6-3.

Il 23enne nativo in Russia ha reagito subito, strappando un break a zero e difendendolo nei successivi turni al servizio. Un secondo di break di vantaggio gli ha consentito di allungare il match al terzo set. La battaglia si è fatta sempre più dura: entrambi hanno avuto delle chances ma è stato solo l'azzurro a sfruttarle, aggiudicandosi il parziale conclusivo col punteggio di 6-3.

Prossimo turno? Sfiderà il vincente del confronto tra Sebastian Baez e Dusan Lajovic. Una grandissima rimonta ha permesso a Fabio Fognini di restare nel tabellone dell'Atp 250 di Gstaad, battendo dopo quasi tre ore Juan Pablo Varillas.

Il sanremese ha rimediato il break al primo passaggio a vuoto in battuta nel sesto game, cedendo poi il set per 6-3. Il 37enne ligure non ha mai mollato la presa, anche quando nel secondo parziale si è ritrovato sotto di un break per due volte e ha dovuto annullare due pericolosi match point: Fognini ha strappato il servizio al suo avversario mentre era sotto 4-5 e nel tie-break ha riaperto tutti i giochi (7-5).

L'azzurro, subito avanti di un break nel game di apertura, si è fatto rimontare (4-4). Particolarmente lottati i giochi sul 5-5: il canadese ha concesso una palla break, che Fabio ha sfruttato immediatamente. Nel game successivo l'italiano ha fronteggiato senza timori una chance del contro-break e archiviato la pratica al secondo match point (7-5).

La sorpresa di giornata

Nell'Atp 250 di Bastad Casper Ruud, testa di serie numero 3 del main draw, è stato eliminato all'esordio dal brasiliano Thiago Monteiro (doppio 6-3). Il norvegese era, alla vigilia, uno dei principali favoriti alla vittoria finale.