Sesta settimana in vetta al ranking per Jannik Sinner: l'azzurro come Rios e Muster

Poche settimane fa Jannik Sinner ha riscritto la storia del tennis italiano. Il tennista di San Candido è diventato il primo giocatore della nostra nazione a diventare numero uno al mondo. Una crescita eccezionale in circa un anno e mezzo e Jannik ha vinto Davis, tornei importanti e gli Australian Open e si accinge a una seconda parte di stagione ancora più ricca di impegni.

Il Roland Garros e Wimbledon non sono andati come l'azzurro e i suoi tifosi volevano, Alcaraz ha vinto entrambi e ciò ha generato diverse polemiche sul suo primato. Nonostante ciò Jannik Sinner resta in vetta e ci resterà ancora per diverse settimane, per questo motivo abbiamo curiosato sulla classifica relativa alle settimane in vetta al ranking, dato che desta sicuramente grande curiosità.

Questa è di fatto la sesta settimana che vede Jannik Sinner come numero uno al mondo. L'azzurro sta scalando questa classifica e questa volta ha raggiunto in questa curiosa classifica Marcelo Rios, Thomas Muster e Yevgeni Kafelnikov.

Ora l'azzurro che molto probabilmente resterà numero uno ufficialmente ancora per qualche settimana ha messo nel mirino Newcombe e Juan Carlos Ferrero, entrambi a quota 8, poi c'è Marat Safin a quota 9 e Boris Becker a quota 12.

Alcaraz ad esempio dista ancora molto in quanto nonostante la giovanissima età è già a 36 settimane in vetta al ranking, davanti a Wilander e Medvedev, fermo a 16. A dominare manco a dirlo c'è Novak Djokovic, in vetta a questa classifica con ben 428 settimane in testa al ranking e davanti alle 310 settimane di Roger Federer e alle 286 di Pete Sampras.