Alexandre Muller pubblica su X le minacce di morte ricevute da uno scommettitore

Alexander Muller, tennista francese, questa settimana classificato al numero 103 della classifica Atp ha pubblicato sui suoi profili social i messaggi ricevuti con ogni probalità da uno scommettitore dopo la sua sconfitta nel turno d'esordio a Bastad.

Muller è stato battuto nel primo turno del torneo svedese dal tennista del Kazakistan Denis Yevseyev con il punteggio 7-5 7-5. Il tennista kazako è classificato numero 160 del mondo. Una sconfitta contro pronostico e contro classifica che ha suscitato la terrificante reazione di questa persona.

Muller ha deciso di pubblicare i messaggi ricevuti su Instagram. Si leggono chiare minacce di morte, c'è la foto di una pistola, ci sono bossoli e addirittura c'è l'augurio di cancro a tutta la famiglia del tennista.

Veramente parole che si commentano da sole e per le quali non c'è bisogno di aggiungere altre considerazioni.

Il tweet contenente i messaggi ricevuti pubblicato da Muller sul suo profilo X

Muller ha volutamente deciso di riaprire questo dibattito legato al mondo delle scommesse e alle situazioni alle quali i tennisti vanno incontro.

Che ha aggiunto la frase: "Chi se ne intende di bossoli? Sono pieni oppure no". Naturalmente ci sono stati tanti messaggi in risposta a Muller e molti hanno invitato il tennista a non lasciare passare questa situazione in silenzio ma di rivolgersi alla Polizia.

Ecco il tweet originale dal profilo X di Muller.