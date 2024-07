"Se potessi affrontare un giocatore del passato, sceglierei Bjorn Borg per tutte le storie che ho sentito su di lui su questa superficie . Mi sarebbe piaciuto giocare contro di lui" . Rafael Nadal non è stato del tutto accontentato ma quasi...

Lo spagnolo è tornato a Bastad a 19 anni dal trionfo ottenuto nel 2005 battendo in finale Tomas Berdych e, al primo turno, si è imbattuto in un suggestivo match contro Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn. Il 22 volte campione Slam vuole aumentare i giri del motore al Nordea Open per raggiungere i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nelle migliori condizioni possibili.

L'esordio su un campo reso pesante dalla pioggia abbattutasi sulla contea di Scania negli ultimi giorni, si è rivelato piuttosto positivo e ha visto Nadal superare nettamente Borg con il punteggio di 6-3, 6-4.

Atp Bastad - Rafael Nadal non fa sconti e batte in due set Leo Borg

Dopo un complicato turno di battuta, dove è anche scivolato sulla riga di fondo campo, Nadal si è lasciato andare e ha brekkato Borg lavorando con il dritto e chiudendo con un perfetto drop shot.

Lo svedese ha provato a non perdere troppo terreno, ma lo spagnolo non gli ha mai consentito di rendersi davvero pericoloso in risposta. Con una serie di esplosivi dritti Nadal si è preso subito il break anche nel secondo parziale esercitando una certa pressione su Borg.

Come accaduto in precedenza, ogni timida prova di rientrare nella disputa è stata spenta dal maiorchino con il solito carisma. Il suo prossimo avversario porta il nome e il cognome Cameron Norrie in una partita che gli permetterà di testare ancora di più il suo corpo.

Roberto Carballes Baena ha vinto la battaglia durata poco meno di tre ore contro Roman Safiullin, avanzano Sumit Nagal, Duje Ajdukovic e Thiago Monteiro. All'evento ATP 500 di Amburgo è partito con il piede giusto Arthur Fils, bravo a completare la rimonta ai danni di Jaume Munar.

A sfidare Flavio Cobolli agli ottavi di finale sarà Zhizhen Zhang, che ha eliminato in due set Thiago Seyboth Wild. A Gstaad, invece, Stefanos Tsitsipas ha scoperto con chi dovrà misurarsi per andare avanti nel torneo. Si tratta del serbo Hamad Medjedovic.