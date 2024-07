Atp Gstaad - Berrettini torna a vincere sulla terra rossa. Darderi avanza ad Amburgo

Non era una partita semplice ma ha saputo tenere duro e portarsi a casa il passaggio del turno. Matteo Berrettini ha esordito con una vittoria nell'Atp 250 di Gstaad in Svizzera, battendo in due set l'argentino Pedro Cachin.

Il tennista sudamericano, con 4 match sulla terra battuta disputati la scorsa settimana in un Challenger a Braunschweig, ha provato a sfruttare questo tipo di vantaggio nei confronti del romano, all'esordio dopo i tornei sull'erba.

L'italiano è stato abile ad affidarsi al servizio nella prima parte del confronto, annullando anche una palla break nel sesto game. L'opportunità in risposta si è presentata nel momento cruciale del primo set, sul 4-4, e il 28enne è riuscito a sfruttarla, conquistando il break che gli ha consentito di aggiudicarsi il parziale (6-4).

Secondo set ancora più combattuto, con entrambi che si sono focalizzati soprattutto sui rispettivi turni di battuta spingendosi a vicenda al tie-break. 'The Hammer' lo ha dominato per 7-2 e ha staccato il pass per gli ottavi, in cui dovrà vedersela con il colombiano Galan.

Niente da fare per Stefano Napolitano, che ha perso la durissima battaglia con Gustavo Heide dopo oltre tre ore. Sotto nel punteggio per la sconfitta nel tie-break del set inaugurale, l'italiano ha cercato di reagire e di restare aggrappato alla partita, cancellando anche 4 match point nel delicatissimo turno di servizio sul 4-5.

La determinazione è stata premiata e l'azzurro ha strappato il set per 7-5, allungando ulteriormente la sfida. La stessa situazione per il 29enne di Biella si è verificata nel momento in cui ha dovuto battere per garantirsi il tie-break, sul 5-6: il brasiliano 178esimo al mondo ha spinto ma non ha sfruttato altri tre match point, chiudendo comunque la pratica al tie-break per 7-3.

Atp Amburgo - Darderi agli ottavi di finale: si ritira Sonego

Non si è più disputato l'atteso derby tutto azzurro fra Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, che si è ritirato qualche minuto prima di scendere in campo.

L'italo-argentino ha così debuttato con il lucky loser Nick Hardt: inizio splendido per il 22enne che ha dominato il primo set per 6-1. Il giocatore dominicano numero 191 del mondo ha però reagito nel secondo parziale, approfittando di un sensibile calo di rendimento dell'avversario (6-2).

Il match si è deciso al terzo set, con Darderi che è tornato a comandare gli scambi ed è subito dilagato senza concedere game al rivale (6-0). Al prossimo round la settima testa di serie del tabellone affronterà il kazako Alexander Shevchenko.

Anche Francesco Passaro ha alla fine rinunciato alla sfida d'esordio in quel di Bastad: avrebbe dovuto incrociare il giapponese Taro Daniel.