Atp Amburgo - Brutta sconfitta per Matteo Arnaldi. Muchova avanza a Palermo

Matteo Arnaldi è stato eliminato all'esordio all'Atp 500 di Amburgo, il più importante dei tre tornei sulla terra battuta che sono in programma questa settimana. Tornei che fungono in questo particolare anno anche da preparazione al torneo Olimpico che prenderà il via al Roland Garros sabato 27 luglio.

Arnaldi al primo turno ad Amburgo ha ceduto allo spagnolo Pedro Martinez. Il tennista italiano testa di serie numero 6 al torneo tedesco è stato sconfitto 7-6 6-1: una brutta sconfitta per il tennista ligure. Primo set che ha seguito i servizi fino al 3-2 per l'italiano che qui è stato bravo a convertire la prima palla break del game concessa dallo spagnolo per piazzare il primo allungo.

Poco dopo il tennista ligure è andato 5-2 ma al momento di chiudere il set ha perso il servizio. E non è stato tutto perchè Martinez annullando anche un set point ha vinto quattro game di fila portandosi sul 6-5.

Qui è stato Arnaldi a strappare di nuovo il servizio allo spagnolo e a portare il set al tie break. Poi dominato da Martinez. Il secondo set ha avuto poca storia. Era iniziato bene con il break per Arnaldi nel primo game poi Martinez ha portato a casa 6 game di fila.

Eliminato Alexei Popyrin da Ugo Blanchet in tre set e proprio il qualificato francese sarà il prossimo avversario di Martinez negli ottavi di finale. Nelle altre partite di primo turno del torneo Atp 500 di Amburgo vittoria di Laslo Djere su Zizou Bergs in due set, a segno Francisco Cerundolo che ha superato 7-5 6-4 una delle sorprese del torneo di Wimbledon, il connazionale Francisco Comesana.

A Gstaad eliminato Dominic Thiem, a Palermo avanza Karolina Muchova

A Gstaad (Atp 250 sulla terra battuta) eliminato Dominic Thiem. Il giocatore austriaco è stato eliminato da Juan Pablo Varillas dopo una lotta infinita terminata 6-3 5-7 7-6.

Senza problemi Daniel Galan che ha eliminato 6-3 6-2 Vit Kopriva. A Bastad (Atp 250 su terra battuta) in attesa dell'esordio di Rafael Nadal contro Leo Borg in programma domani, vittoria per Pavel Kotov che ha superato 6-4 6-7 6-1 Cristian Garin.

Buon esordio per Cameron Norrie che ha vinto in due set su Kovalik. Nel Wta di Palermo infine buon esordio di Karolina Muchova che sulla terra battuta siciliana era in vantaggio 7-6 5-1 quando la sua avversaria Katarzyna Kawa si è ritirata.