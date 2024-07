Atp Gstaad - Fognini avanza agli ottavi. Cobolli vince una dura battaglia ad Amburgo

Cambiare superficie a distanza di una settimana, passando rapidamente dall'erba alla terra battuta, non è mai semplice e può presentare non poche insidie soprattutto nelle prime partite. Nonostante questo, l'Italia ha cominciato piuttosto bene l'avventura nei tornei sul rosso che porteranno per alcuni all'appuntamento delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Fabio Fognini e Flavio Cobolli non prenderanno parte all'evento francese che assegnerà le medaglie ma hanno vinto la loro rispettiva sfida in Germania o in Svizzera, approdando agli ottavi di finale nel tabellone principale.

Dopo l'ottimo risultato di Wimbledon, il 37enne sanremese ha regolato in poco meno di un'ora e mezza il francese Titouan Droguet, numero 141 al mondo proveniente dalle qualificazioni. Il ligure si è portato a casa il primo set alla prima palla break utile conquistata, proprio nel game cruciale mentre era avanti 5-4 con il transalpino a servire per allungare il parziale (6-4).

Per entrambi decisamente più opportunità in risposta nel secondo set, con il break decisivo ottenuto da Fognini nel sesto game, che gli ha consentito di difendere poi il vantaggio fino al 6-3. Ora, nell'Atp 250 di Gstaad, affronterà l'austriaco Dominic Thiem o il canadese Varillas.

Battaglia durissima invece per Flavio Cobolli nel debutto ad Amburgo contro lo specialista sulla terra battuta Daniel Altmaier. Il tedesco ha sofferto in apertura di match, essendo l'unico a concedere palle break nei propri turni di battuta.

L'italiano ha sfruttato l'occasione nel settimo game, aggiudicandosi il parziale per 6-4. Il giocatore azzurro si è portato avanti anche nel secondo ma ha perso il servizio nell'ottavo gioco, dovendo disputare un pericoloso tie-break.

Altmaier, spinto anche dal pubblico di casa, è riuscito ad allungare l'incontro fino al terzo set (8-6). Il numero 48 del ranking Atp non si è però demoralizzato ed è tornato a non concedere chances all'avversario in battuta: Cobolli ha saputo conquistare il break decisivo nell'ottavo game, servendo poi con successo per il match (6-3).