Dove giocheranno gli italiani la prossima settimana? Matteo Berrettini sarà a Gstaad

Dove giocano i tennisti italiani la prossima settimana? Saranno addirittura quattro i tornei in programma da lunedì 15 a domenica 21 luglio, tre sulla terra battuta europea e poi si gioca a Newport negli Stati Uniti l'ultimo torneo su erba della stagione.

Jannik Sinner avrebbe dovuto essere la testa di serie numero 1 a Bastad torneo che aveva scelto di giocare sulla terra battuta prima delle Olimpiadi. Ma il numero 1 del mondo ha deciso di prendersi una pausa dopo lo stop con Medvedev nei quarti di finale di Wimbledon complice anche un virus.

Non giocherà nemmeno Lorenzo Musetti che era iscritto al torneo Atp 500 di Amburgo ma il lungo cammino a Wimbledon lo ha portato ad optare per il forfait e per prendersi una settimana di sosta. Ecco gli italiani che saranno in campo.

Quattro italiani saranno in campo all'Atp 500 di Amburgo, Matteo Berrettini e Fabio Fognini a Gstaad

Il torneo più importante della settimana si giocherà ad Amburgo per la categoria Atp 500. Ci sono 4 italiani già nel tabellone principale.

Si tratta di Luciano Darderi e Matteo Arnaldi che saranno anche teste di serie. Ci sono anche Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli nel tabellone tedesco. A Bastad (Atp 250) come detto ci sarebbe dovuto essere Jannik Sinner che però ha dato forfait.

E' entrato in tabellone Francesco Passaro. All'Atp 250 di Gstaad in Svizzera in tabellone e dovrebbero essere entrambi teste di serie ci sono Matteo Berrettini al rientro dopo la grande prova al secondo turno di Wimbledon contro Sinner e Fabio Fognini.

Entrato nel tabellone dell'Atp 250 svizzero anche Stefano Napolitano. A Newport (Atp 250) nell'ultimo torneo su erba dell'anno che si giocherà negli Stati Uniti non ci sarà nessun giocatore italiano in tabellone.