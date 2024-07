Entry list Atp Montreal - Tutti a caccia di Jannik Sinner. Torna Novak Djokovic

Il grande tennis non si ferma mai. In questo momento i riflettori sono tutti puntati sulle fasi finali di Wimbledon, in attesa di scoprire chi saranno i nuovi campioni dell’erba londinese. Nel frattempo però il circuito va veloce e si guarda già al futuro, ai prossimi tornei in programma sul rosso (in preparazione all’evento dell’anno, le Olimpiadi di Parigi) e sul cemento.

È stata ufficializzata l’entry list del Master 1000 di Montreal, primo torneo che verrà disputato al termine dei Giochi olimpici, in programma dal 6 al 12 agosto. Il Canadian Masters, che si disputa ad anni alterni tra Toronto e Montreal, evoca ricordi felici ai tifosi italiani, essendo proprio il terreno di conquista in cui Jannik Sinner ottenne il primo successo di categoria 1000.

L’azzurro, che arriverà in Canada da numero uno del mondo e da prima testa di serie, dovrà difendere il titolo conquistato contro Alex De Minaur. La concorrenza però sarà di altissimo livello.

Scopriamo insieme la lista dei partecipanti.

Master 1000 Toronto: tutti presenti i top 10

La caccia al titolo canadese si aprirà il 6 agosto, esattamente un paio di giorni dopo la finale del torneo. Il rischio di rinunce a pochi giorni dal torneo è quindi molto alto, considerando il lungo viaggio dalla capitale francese alla città canadese.

In attesa di certezze, l’entry list diffusa prevede la presenza dell’élite del tennis mondiale. Oltre al campione in carica Jannik Sinner, ci saranno infatti tutti i primi dieci tennisti del mondo. Torna a giocare in Canada Novak Djokovic, la cui ultima presenza al Candian Open risale al 2018.

Presenti poi Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev, teste di serie numero tre, quattro e cinque. Tornano in Canada anche i due semifinalisti della passata edizione, Tommy Paul e Alejandro Davidovich Fokina, oltre al vicecampione Alex De Minaur.

Tre gli italiani che accompagneranno il numero uno del mondo: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Tra i 44 tennisti annunciati anche Pablo Carreno Busta, campione nel 2022, assente lo scorso anno per infortunio e che sfrutterà il ranking protetto.