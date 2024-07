Wimbledon - De Minaur si ritira dal torneo, Djokovic in semifinale senza giocare

Prima grande sorpresa nei Quarti di finale odierni a Wimbledon. Alex De Minaur non ce la fa, il tennista australiano non ha recuperato ed ha così annunciato il ritiro dal torneo, Novak Djokovic raggiunge così le semifinali senza giocare.

Il campione balcanico arriva così alle semifinali dove affronterà il vincente tra il nostro Lorenzo Musetti e il tennista americano Taylor Fritz. De Minaur si era infortunato durante il punto del match point degli Ottavi di finale e alla fine non ce l'ha fatta.

A rivelare per primo la notizia è stato il giornalista Craig Gabriel che ha parlato con John Stanley ed i due hanno confermato tutto. De Minaur aveva parlato così nella conferenza stampa post vittoria: "Mi sento abbastanza bene.

Ho completato il mio recupero post-partita e sono sicuro che mi sentirò benissimo". Il tennista aveva poi proseguito: "Credo che negli anni la mia convinzione sia cresciuta sempre di più. Sono felice di continuare ad andare avanti a Wimbledon e non vedo l'ora che arrivi la prossima sfida.

Non importa contro chi giocherò, considero tutte le partita da 50/50. Forse in passato non avevo quella mentalità. Non credo di dover dire molto su Novak a Wimbledon, dove ha ottenuto la gloria per molti anni. Sarà una battaglia, ma è il tipo di battaglia che voglio giocare".

De Minaur aveva voluto rassicurare tutti e questa decisione spiazza tutti gli addetti ai lavori a Wimbledon, un autentico colpo di scena che sconvolge i piani a Wimbledon. Il tennista ha poi parlato poco dopo chiarendo: "Sono devastato, devo ritirarmi a causa di un infortunio all'anca, un colpo che aveva subito negli ultimi tre punti del match.

Ho fatto degli esami e mi hanno confermato che potevo peggiorare andando a giocare". Per De Minaur ora la partecipazione alle prossime Olimpiadi è a forte rischio. Ecco il video del match point che portò all'infortunio del tennista: