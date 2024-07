Olimpiadi 2024 - Ecco tutti i partecipanti: Sinner guida gli italiani, c'è Djokovic

Ci siamo: fra circa tre settimane sarà tempo delle Olimpiadi di Parigi 2024. L'ITF ha pubblicato le liste definitive di tutti i tennisti che giocheranno la competizione a cinque cerchi: saranno ben 184 i giocatori al via, in rappresentanza di 41 nazioni in totale.

Nei tabelloni di singolare figureranno 64 atleti, 32 le coppie protagoniste in doppio e 16 per il doppio misto: il sorteggio è in programma giovedì 25 luglio alle 11.

Le liste complete

Per il singolare maschile:

Argentina - Sebastian Baez, Francisco Cerundolo, Mariano Navone, Tomas Martin Etcheverry Australia - Alex de Minaur, Alexei Popyrin, Rinky Hijikata Austria - Sebastian Ofner Belgio - Zizou Bergs Brasile - Thiago Seyboth Wild, Thiago Monteiro (wild card ITF) Canada - Felix Auger-Aliassime, Milos Raonic Cina - Zhang Zhizhen (ITF) Cile - Nicolas Jarry, Alejandro Tabilo, Tomas Barrios Vera (wild card ITF) Repubblica Ceca - Tomas Machac, Jakub Mensik Danimarca - Holger Rune Francia - Ugo Humbert, Gael Monfils, Arthur Fils, Corentin Moutet Germania - Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer Gran Bretagna - Cameron Norrie, Jack Draper, Daniel Evans, Andy Murray (wild card ITF) Grecia - Stefanos Tsitsipas Ungheria - Fabian Marozsan, Marton Fucsovics Individual Neutral Athletes - Daniil Medvedev, Roman Safiullin, Pavel Kotov India - Sumit Nagal Italia - Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi Giappone - Kei Nishikori, Taro Daniel Kazakhstan - Alexander Bublik, Alexander Shevchenko Corea del Sud - Kwon Soonwoo Libano - Benjamin Hassan (Universality Places) Olanda - Tallon Griekspoor Norvegia - Casper Ruud Polonia - Hubert Hurkacz Portogallo - Nuno Borges Serbia - Novak Djokovic, Dusan Lajovic Spagna - Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta, Alejandro Davidovich Fokina Svizzera - Stan Wawrinka (wild card ITF) Tunisia - Moez Echargui (wild card ITF) Stati Uniti - Taylor Fritz, Tommy Paul, Christopher Eubanks, Marcos Giron

Argentina - Nadia Podoroska, Maria Lourdes Carle (wild card ITF) Australia - Ajla Tomljanovic Austria - Julia Grabher Brasile - Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi (ITF) Bulgaria - Viktoriya Tomova Canada - Leylah Fernandez, Bianca Andreescu Cina - Zheng Qinwen, Yuan Yue, Wang Xinyu, Wang Xiyu Colombia - Camila Osorio Croazia - Donna Vekic, Petra Martic Repubblica Ceca - Marketa Vondrousova, Karolina Muchova, Barbora Krejcikova, Linda Noskova Danimarca - Clara Tauson, Caroline Wozniacki (wild card ITF) Egitto - Mayar Sherif (wild card ITF) Francia - Caroline Garcia, Clara Burel, Diane Parry, Varvara Gracheva Germania - Angelique Kerber, Tatjana Maria, Tamara Korpatsch, Laura Siegemund Gran Bretagna - Katie Boulter Grecia - Maria Sakkari Individual Neutral Athletes - Ekaterina Alexandrova, Mirra Andreeva, Diana Shnaider Italia - Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti Giappone - Naomi Osaka, Moyuka Uchijima Kazakistan - Elena Rybakina, Yulia Putintseva Lettonia - Jelena Ostapenko Montenegro - Danka Kovinic (Universality Place) Paesi Bassi - Arantxa Rus Polonia - Iga Swiatek, Magda Linette, Magdalena Frech Romania - Ana Bogdan, Irina-Camelia Begu, Jaqueline Cristian Slovacchia - Anna Karolina Schmiedlova Spagna - Sara Sorribes Tormo, Cristina Bucsa Svizzera - Viktorija Golubic Ucraina - Marta Kostyuk, Elina Svitolina, Dayana Yastremska, Anhelina Kalinina Stati Uniti - Coco Gauff, Jessica Pegula, Danielle Collins, Emma Navarro

Argentina - Maximo Gonzalez/Andres Molteni, Francisco Cerundolo/Tomas Martin Etcheverry Australia - Matthew Ebden/John Peers, Alex de Minaur/Alexei Popyrin Belgio - Joran Vliegen/Sander Gille Brasile - Thiago Seyboth Wild/Thiago Monteiro Canada - Felix Auger-Aliassime/Milos Raonic Cile - Nicolas Jarry/Alejandro Tabilo Croazia - Mate Pavic/Nikola Mektic Repubblica Ceca - Adam Pavlasek/Tomas Machac Francia - Edouard Roger-Vasselin/Fabien Reboul, Ugo Humbert/Arthur Fils Germania - Kevin Krawietz/Tim Puetz, Jan-Lennard Struff/Dominik Koepfer Gran Bretagna - Joe Salisbury/Neal Skupski, Daniel Evans/Andy Murray Grecia - Stefanos Tsitsipas/Petros Tsitsipas Ungheria - Fabian Marozsan/Marton Fucsovics Individual Neutral Athletes: Daniil Medvedev/Roman Safiullin India - Rohan Bopanna/N. Sriram Balaji Italia - Andrea Vavassori/Simone Bolelli, Jannik Sinner/Lorenzo Musetti Kazakistan - Alexander Bublik/Aleksandr Nedovyesov Libano - Benjamin Hassan/Hady Habib Olanda - Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer/Robin Haase Polonia - Hubert Hurkacz/Jan Zielinski Portogallo - Nuno Borges/Francisco Cabral Spagna - Marcel Granollers/Pablo Carreno Busta, Carlos Alcaraz/Rafael Nadal Stati Uniti: Rajeev Ram/Austin Krajicek, Taylor Fritz/Tommy Paul

Per il singolare femminile:Per il doppio maschile:Per il doppio femminile: Argentina - Nadia Podoroska/Maria Lourdes CarleAustralia - Ellen Perez/Daria Saville, Ajla Tomljanovic/Olivia GadeckiBrasile - Luisa Stefani/Beatriz Haddad MaiaCanada - Gabriela Dabrowski/Leylah FernandezCina - Zhang Shuai/Yuan Yue, Wang Xinyu/Zheng SaisaiCina Taipei - Hsieh Su-Wei/Tsao Chia Yi, Chan Hao-Ching/Latisha ChanRepubblica Ceca - Marketa Vondrousova/Karolina Muchova, Katerina Siniakova/Barbora KrejcikovaFrancia - Caroline Garcia/Diane Parry, Clara Burel/Varvara GrachevaGermania - Laura Siegemund/Angelique Kerber, Tatjana Maria/Tamara KorpatschGrecia - Maria Sakkari/Despoina PapamichailGran Bretagna - Katie Boulter/Heather WatsonIndividual Neutral Athletes - Mirra Andreeva/Diana Shnaider, Ekaterina Alexandrova/Elena VesninaGiappone - Ena Shibahara/Shuko AoyamaPaesi Bassi - Demi Schuurs/Arantxa RusNuova Zelanda - Erin Routliffe/Lulu SunPolonia - Magda Linette/Alicja RosolskaRomania - Irina-Camelia Begu/Monica Niculescu, Ana Bogdan/Jaqueline CristianSpagna - Sara Sorribes Tormo/Cristina BucsaUcraina - Marta Kostyuk/Dayana Yastremska, Lyudmyla Kichenok/Nadiia KichenokStati Uniti - Coco Gauff/Jessica Pegula, Desirae Krawczyk/Danielle Collins