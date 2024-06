Taylor Fritz è diventato il primo tennista in grado di conquistare tre volte il torneo ATP 250 di Eastbourne e ha staccato in questa speciale classifica Jonas Bjorkman, Richard Gasquet, Ivo Karlovic, Feliciano Lopez e Greg Rusedski.

Per il nativo di San Diego si tratta dell'ottavo titolo in carriera, il terzo sull'erba. Un successo speciale che gli consentirà di superare Tommy Paul nel ranking e affermarsi nuovamente come numero uno americano.

Atp Eastbourne - Fritz batte Purcell e conquista il titolo.

A Maiorca trionfa Tabilo

Fritz si è rivelato impeccabile al servizio e non ha concesso nemmeno una chance al suo avversario nell'arco dell'intera partita. Max Purcell, bravo a raggiungere la finale partendo dalle qualificazioni, non è riuscito a incidere in risposta e, alla fine, si è arreso con il punteggio di 4-6, 3-6.

Nel parziale inaugurale è accaduto tutto nel decimo game, quando Fritz ha sfruttato senza esitare la prima palla break del match che per sua fortuna era un prezioso set point. Purcell ha provato a non uscire mentalmente dalla disputa e in apertura di secondo set ha rimontato da 0-40 allontanando momentaneamente i pericoli.

A nulla è valso il suo tentativo, perché l'americano ha messo a segno il colpo del ko sul 3-2 proprio con un break a zero. Continua a crescere e migliorare Alejandro Tabilo, che all'evento ATP 250 di Maiorca ha vinto il secondo titolo in carriera battendo Sebastian Ofner 6-3, 6-4 in un'ora e 14 minuti di gioco.

È il primo cileno a trionfare in un torneo sull'erba nell'Era Open. Tabilo ha controllato il vantaggio nel primo set senza alcun patema e i veri problemi si sono materializzati sul campo solo nel secondo. Ofner ha iniziato a spingere con maggiore enfasi, ma ha solo sfiorato il break sul 3-2.

Tabilo ha recuperato da 15-40 e sul 4-4 disputato un discreto game in risposta mettendo distanza tra sé e l'austriaco. Quando ha servito per chiudere i conti, il cileno ha tremato e solo grazie al servizio evitato di prolungare l'incontro.