Atp Maiorca - Shelton out, Monfils in semi. Ecco l’avversaria di Paolini a Eastbourne

Altra settimana di tennis, altro tennista italiano che arriva in fondo. Giornata di quarti di finale nei quattro tornei in corso su erba tra circuito maschile e femminile. Sono arrivate una gioia e una delusione per i colori azzurri.

Super Jasmine Paolini al Wta 500 di Eastburne. La tennista toscana, al primo torneo dopo la sconfitta in finale al Roland Garros, centra subito la semifinale. Prova di forza importante per la numero 7 del mondo, che contro la padrona di casa Katie Boulter, campionessa a Nottingham 10 giorni fa, si impone 6-1 7-6(0) in un’ora e 38 minuti.

Primo set dominato da Jasmine, che strappa per due volte il servizio alla britannica e chiude alla seconda palla set. L’equilibrio nel secondo parziale dura fino al tiebreak, con l’italiana che lascia a zero la propria avversaria e conquista una inattesa quanto meritata semifinale.

Ad attenderla ci sarà la russa Kasatkina, che ha eliminato l’altra britannica Raducanu. L’altra semifinale sarà Madison Keys contro Leylah Fernandez. La tennista americana si è qualificata senza scendere in campo, complice il ritiro della rientrante Karolina Muchova.

La cieca ha spiegato così le ragioni del suo forfait: "Oggi mi sono alzata e quando ho provato a riscaldarmi, sia il corpo che il polso, ho sentito che era tutto un po' rigido. Il mio team medico a Praga mi ha raccomandato di non correre rischi in vista di Wimbledon.

È ancora presto per il mio ritorno e non voglio avere fretta”. Sempre da Eastburne arriva la notizia dell’eliminazione dell’altro italiano rimasto in gara. Flavio Cobolli si arrende in tre set all’inglese Harris, il quale vendica così la sconfitta della scorsa settimana al Queen’s contro Musetti e pareggia il conto con gli azzurri.

Il britannico nella prima semifinale dell’Atp 250 inglese affronterà Max Purcell.

Monfils vola in semifinale a Maiorca, fuori Badosa a Bad Homburg

All’Atp 250 di Maiorca c’è un ragazzotto di 37 anni che vuole ancora stupire.

Gael Monfils si impone contro Roberto Bautista Agut e stacca il pass per le semifinali, dove affronterà il cileno Tabilo, che con un doppio 6-4 ha superato il next gen Jaukub Mensik. Eliminato Ben Shelton, che si arrende al tiebreak del terzo contro il britannico Jubb.

Ad attenderlo l’austriaco Ofner. Delineatosi infine il quadro delle semifinali del Wta 500 di Bad Homburg. Fuori Paula Badosa, sconfitta dalla 20enne Diana Shnaider. Giornata di ritiri anche sull’erba tedesca. Donna Vekic si qualifica in semifinale senza scendere in campo a causa del ritiro della ceca Siniakova. Forfait anche per Caroline Wozniacki, costretta ad abbandonare il campo sull’1-1 con Emma Navarro.