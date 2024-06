Atp Umago - Entry List: Andrey Rublev prima testa di serie. Tanti azzurri presenti

Una degna preparazione in vista di un appuntamento speciale. È stata pubblicata dall’Atp l’entry list del 250 di Umago, ultimo torneo che precede le Olimpiadi di Parigi 2024, in programma da domenica 21 a sabato 27 luglio.

Lo storico torneo della città marittima croata, fondato nel 1990, sarà per i tennisti l’opportunità di riprendere feeling con la terra battuta dopo la stagione su erba, che si concluderà con i Championship.

Un appuntamento fisso per tante racchette azzurre, che ha visto trionfare per tre volte giocatori italiani (Fabio Fognini nel 2016, Marco Cecchinato nel 2018 e Jannik Sinner nel 2022) e campioni come Moya, Wawrinka, Thiem e lo stesso numero uno italiano, in una delle prime sfide contro Carlos Alcaraz, il quale si impose nell’edizione successiva.

Scopriamo chi sono i tennisti che prenderanno parte quest’anno al torneo croato.

Atp Umago: Andrey Rublev guida il seeding, cinque italiani ai blocchi di partenza

Sarà il russo Andrey Rublev, attuale numero sei del ranking Atp, il numero uno del tabellone dell’Atp 250 di Umago.

Seconda testa di serie del seeding Holger Rune, ancora alla ricerca della prima gioia di un 2023 piuttosto opaco. Come tradizione non mancano i rappresentanti azzurri. Ad Umago saranno presenti addirittura cinque italiani: Lorenzo Musetti, testa di serie numero tre, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, rispettivamente 7 e 8 del seeding, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, che nella passata edizione raggiunse la semifinale.

Non mancano inoltre altri nomi interessanti e giovani promesse. Ci saranno gli esperti terraioli Francisco Cerundolo, Mariano Navone e Fabian Marozsan, oltre al Next Gen Jakub Mensik. Presente poi il campione in carica Alexei Popyrin Due gli eccellenti rimasti fuori dall’entry list: tra gli alternates presenti infatti Stan Wawrinka, finalista lo scorso anno, e Fabio Fognini.

Ecco l’entry list completa: 1 Andrey Rublev 6

2 Holger Rune 15

3 Lorenzo Musetti 25

4 Francisco Cerundolo 27

5 Jack Draper 29

6 Mariano Navone 32

7 Matteo Arnaldi 35

8 Luciano Darderi 37

Tomas Machac 38

Fabian Marozsan 45

Alexei Popyrin 47

Flavio Cobolli 49

Dusan Lajovic 56

Lorenzo Sonego 57

Alexander Shevchenko 58

Daniel Evans 61

Thiago Monteiro 84

Jakub Mensik 85 ALTERNATES 1 Maximilian Marterer 87

2 Stan Wawrinka 93

3 Fabio Fognini 97

4 Camilo Ugo Carabelli 100

5 Luca Van Assche 101

6 Alexandre Muller 103

7 Gregoire Barrere 105

8 Daniel Elahi Galan 106

9 Damir Dzumhur 109

10 Valentin Vacherot 110