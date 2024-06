Olimpiadi 2024 - La Germania annuncia i nomi: c'è Zverev. Svelata una wild card

Prende sempre più forma lo scacchiere di giocatori che prenderanno parte all'edizione 2024 delle Olimpiadi, quest'anno in programma a Parigi. Il tennis sarà ospitato sui campi in terra rossa del Roland Garros: un gradito ritorno per tutti gli atleti, che hanno dato battaglia nello Slam francese neppure un mese fa.

Le varie Federazioni stanno procedendo ad annunciare i nomi dei tennisti che saranno protagonisti dal 27 luglio al 4 agosto.

L'annuncio della Germania

Di recente, con una comunicazione ufficiale, è stata la nazionale tedesca a fare luce sui giocatori ai nastri di partenza della competizione a cinque cerchi.

Le più grandi speranze di medaglia saranno sicuramente riposte in Alexander Zverev, che difenderà in un certo senso l'oro conquistata a Tokyo 2021. L'ultimo vincitore degli Internazionali d'Italia e finalista a Parigi in questa stagione condividerà il tabellone principale con i connazionali Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer.

In doppio la Germania punterà su Kevin Krawietz e Tim Putz, che di recente hanno perso in finale contro Simone Bolelli e Andrea Vavassori all'Atp 500 di Halle. Nel circuito femminile Angelique Kerber sarà la giocatrice di riferimento: la 36enne di Brema vanta già un argento ottenuto in quel di Rio de Janeiro nel 2016.

Con lei ci saranno Tatjana Maria, Tamara Korpatsch e Laura Siegemund.

Wild card per Stan Wawrinka

L'ITF ha intanto svelato un'altra wild card, dopo quella assegnata ad Andy Murray. Lo svizzero Stan Wawrinka sarà l'unico rappresentante del suo Paese nel main draw individuale, grazie al suo status di vincitore di ben tre tornei dello Slam (a Parigi ci riuscì nel 2015).

Il 39enne di Losanna è stato già un campione olimpico nel doppio maschile di Pechino 2008, insieme a Roger Federer.