Atp Eastbourne - Cobolli out ai quarti. Bellucci conquista il main draw a Wimbledon

Il rimpianto è legato più al modo in cui è scappato via il tie-break che avrebbe potuto chiudere i giochi che alla prestazione generale. Flavio Cobolli non è riuscito a conquistare la seconda semifinale in carriera - sarebbe stata la prima sull'erba - e si è arreso con il punteggio di 7-6( 3) , ( 4) 6-7 , 2-6 a Billy Harris.

Il tennista di casa sta vivendo delle settimane da sogno e, dopo aver raggiunto i quarti di finale al torneo del Queen's, disputerà le semifinali all'evento ATP 250 di Eastbourne: è il quinto britannico a conseguire l'obiettivo al Rothesay International.

Atp Eastbourne - Cobolli si ferma ai quarti. Bellucci conquista il main draw a Wimbledon

Nel primo set, Cobolli è stato l'unico a procurarsi chance in risposta: Harris ha recuperato da 15-40 sull'1-1. Solo il tie-break ha spostato gli equilibri e Cobolli ha preso subito il largo lasciando solo tre punti all'avversario.

Entrambi hanno avuto le loro occasioni nel secondo parziale: l'italiano si è salvato una volta in più. Cobolli ha iniziato bene il tie-break, ma ha giocato un brutto drop shot sul 3-1 e offerto la possibilità a Harris di crederci nuovamente.

Il 29enne di Nottingham non ha esitato ed è andato a prendersi il set con coraggio. L'inerzia è così passata dalla sua parte conferendogli maggiore fiducia. Harris ha trovato una serie di improvvise accelerazioni che hanno colpito Cobolli nel quarto e nell'ottavo - l'ultimo - game della frazione decisiva.

Mattia Bellucci non si ferma e conquista il secondo main draw consecutivo in un torneo del Grande Slam: questa volta ha compiuto l'impresa a Wimbledon, il Major più prestigioso del circuito. L'azzurro ha superato un grande esame e sconfitto l'esperto David Goffin 6-3, 2-6, 7-6( 4) , 6-4.

Bellucci non si è lasciato condizionare dalla tensione nemmeno quando ha rischiato di ritrovarsi sotto dopo essere stato avanti di un break nel quarto set e sul 5-4 ha spinto con tutta la sua energia beffando il belga con un eccezionale gioco in risposta.