Atp Eastbourne - Anche Sonego agli ottavi. Wozniacki elimina Svitolina a Bad Homburg

Dopo Flavio Cobolli, il cui tabellone è diventato decisamente interessante, anche Lorenzo Sonego ha guadagnato l'accesso agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Eastbourne. L'avversario del piemontese è cambiato all'ultimo istante a causa dell'improvviso ritiro di Alejandro Davidovich Fokina.

L'azzurro ha trovato dall'altra parte della rete il campione di Wimbledon Junior Henry Searle e impiegato giusto qualche minuto per adattarsi al suo mancino. Sonego si è infatti imposto con il punteggio di 6-3, 6-2 e ha raggiunto Max Purcell, bravo a eliminare Laslo Djere.

Atp Eastbourne - Sonego agli ottavi di finale

Searle ha in realtà iniziato molto bene e brekkato subito Sonego incidendo in risposta con il dritto. La sua partita si è poi complicata, perché Sonego ha capito come metterlo in difficoltà e lui ha pagato a caro prezzo l'emozione della prima volta nel circuito maggiore.

L'italiano ha siglato l'immediato contro break e sul 3-2 ristabilito le gerarchie sfruttando il brutto dritto sbagliato a campo aperto dal rivale. Nella seconda frazione, Sonego ha messo le cose in chiaro sull'1-1 - Searle ha fallito il passante - e raddoppiato sul 4-2.

Emil Ruusuvuori ha invece liquidato un Cameron Norrie sempre più in crisi con un importante 7-6( 9) , 6-3. A Maiorca esce di scena uno dei protagonisti: Roberto Bautista Agut ha superato in rimonta 3-6, 6-3, 6-4 la testa di serie numero due Ugo Humbert.

Sarà Jakub Mensik ad affrontare Fabio Fognini agli ottavi di finale. Il ceco ha avuto la meglio al terzo set su Christopher Eubanks.

Wta Bad Homburg - Wozniacki elimina Svitolina. Fuori Noskova e Alexandrova

Ci ha pensato Caroline Wozniacki a vincere il match interrotto ieri sera per oscurità con Elina Svitolina.

La danese ha portato a casa un intenso quinto set chiudendo 6-3, ( 4) 6-7, 7-5. Donna Vekic ha sconfitto la testa di serie numero sei Ekaterina Alexandrova 6-4, 3-6, 6-3; mentre la qualificata Viktoriya Tomova si è liberato in due set di Linda Noskova.