Laver Cup - Ben Shelton si aggiunge al team World: tutti i nomi già ufficializzati

Prende sempre più forma la composizione del team World per la prossima edizione della Laver Cup, la seconda consecutiva in cui la squadra rossa sarà chiamata a difendere il titolo. Infatti, dopo un dominio dell'Europa nelle prime quattro manifestazioni, la formazione capitanata da John McEnroe (ancora per un altro anno, prima di lasciare poi spazio ad Andre Agassi) è riuscita a strappare il trofeo sia nel 2022 che nel 2023.

Un contributo importante è stato sicuramente offerto da Ben Shelton, che a Vancouver ha vinto ben tre partite: una in singolare contro Arthur Fils nella sfida d'apertura e due in doppio insieme a Felix Auger-Aliassime e Frances Tiafoe.

Per questo motivo, il giovane statunitense è stato riconfermato e farà ancora parte della compagine del Resto del Mondo nella kermesse in programma alla Uber Arena di Berlino dal 20 al 22 settembre. Il 21enne di Atlanta troverà sicuramente Alex De Minaur, i connazionali Tommy Paul e Taylor Fritz.

Le parole di Ben Shelton e John McEnroe

"Ben prospera in un ambiente di squadra e apprezza il grande palcoscenico. Questi giocatori eccellono come compagni di squadra e sanno cosa serve per portarci oltre il traguardo" sono le dichiarazioni rilasciate dal capitano americano dopo l'annuncio.

Felicissimo anche lo stesso Shelton, che ha sottolineato: "Sono entusiasta di tornare nel team World. Giocare alla Laver Cup è stato uno dei miei momenti salienti lo scorso anno e non vedo l'ora di unirmi ai ragazzi di Berlino e difendere la Coppa".

4, al momento, sono anche i tennisti resi noti dal team Europe di Bjorn Borg (dal 2025 ci sarà Yannick Noah in panchina): il vincitore del Roland Garros Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev e il 22 volte campione Slam Rafael Nadal. Entrambe le formazioni hanno a disposizione altri due posti da occupare nelle prossime settimane.