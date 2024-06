Atp Maiorca - Monfils batte Thiem. A Bad Homburg fuori Sakkari, Andreescu e Kerber

Niente da fare per Dominic Thiem in quella che è diventata la sua ultima partita sull'erba. L'austriaco non ha ottenuto una wild card per il main draw di Wimbledon e ha deciso di prendere parte al torneo ATP 250 di Maiorca.

Il sorteggio gli ha subito posto una complicata sfida contro Gael Monfils lungo il cammino e Thiem si è arreso con il punteggio di 3-6, ( 3) 6-7. Il francese non ha offerto chance al servizio: nel primo set ha trovato il break sul 3-2 sfruttando il dritto spedito lungo di metri dal rivale; nel secondo gestito bene il tie-break, terminato 7-3.

Atp Maiorca - Monfils elimina Thiem. Sarà Ofner a sfidare Darderi agli ottavi

Luciano Darderi, che ha ottenuto il primo successo sull'erba battendo Pedro Martinez 7-5, 7-5, ha scoperto il nome del suo prossimo avversario.

Si tratta di Sebastian Ofner, bravo a portare a casa la maratona con Jaume Munar 3-6, 6-4 7-6( 4) . A Eastbourne hanno lasciato anzitempo il torneo due delle quattro teste di serie argentine, ovvero Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry.

Entrambi non esprimono il loro miglior tennis su questa superficie e hanno alzato bandiera bianca rispettivamente contro Marcos Giron e Juncheng Shang. Domani toccherà a Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, alle prese in singolare con Alejandro Davidovich Fokina e Arthur Rinderknech.

Wta Bad Homburg - Subito fuori Sakkari, Andreescu e Kerber

Terza sconfitta consecutiva per Maria Sakkari, ancora a caccia del primo successo in stagione sull'erba. Dopo aver perso all'esordio al Roland Garros, la greca ha disputato il WTA 500 di Berlino perdendo nettamente ai danni di Victoria Azarenka.

A Bad Homburg la musica non è cambiata: a estrometterla dal torneo ci ha pensato questa volta la lucky loser Jule Niemeier, in tabellone grazie al forfait di Elisabetta Cocciaretto. Fuori anche Bianca Andreescu e Angelique Kerber.

La canadese non è mai entrata davvero in partita contro Anna Blinkova; la tedesca ha ceduto 5-7, 3-6 a Diana Shnaider. La sfida di giornata tra Elina Svitolina e Caroline Wozniacki è stata invece interrotta per oscurità all'inizio del terzo set.

Avanzano Beatriz Haddad Maia e Liudmila Samsonova. Al WTA 500 di Eastbourne partono bene Jelena Ostapenko, Anhelina Kalinina e Magda Linette.