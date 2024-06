Atp Queen's - Lorenzo Musetti si arrende in finale: Tommy Paul trionfa in due set

Lorenzo Musetti non è riuscito a diventare il secondo italiano a trionfare al torneo ATP 500 del Queen's dopo i due successi ottenuti da Matteo Berrettini nel 2021 e nel 2022. Il tennista di Carrara si è arreso a un impeccabile Tommy Paul con il punteggio di 1-6, ( 8) 6-7 in un'ora e 28 minuti in una finale che ha visto il 27enne di Voorhees gestire meglio i punti importanti nel momento decisivo.

L'azzurro avrebbe sicuramente potuto fare qualcosa in più, soprattutto nel primo set, ma Paul non gli ha permesso di fare il suo gioco mostrando una invidiabile tenuta atletica. Musetti potrà comunque guardare con ottimismo al futuro e credere maggiormente in sé stesso sfruttando una settimana capace di conferirgli parte di quella fiducia che sembrava ormai persa e che già al Roland Garros era tornata a bussare alla sua porta.

Atp Queen's - Lorenzo Musetti si arrende in finale: Tommy Paul trionfa in 2 set

Paul può celebrare un doppio traguardo: oltre a mettere in bacheca il terzo titolo in carriera, diventerà il nuovo numero uno americano superando Taylor Fritz nel ranking ATP.

Lo statunitense è partito alla grande e ha brekkato subito Musetti incidendo con il rovescio e costringendo l'italiano a colpire un complicato slice, poi terminato in rete. Nel terzo game ha salvato una palla break con un perfetto drop shot e poi archiviato il set con un altro convincente gioco in risposta sul 4-1, quando ha spiazzato Musetti con il dritto in corsa.

Nella seconda frazione di gioco, entrambi hanno tenuto la battuta senza patemi fino al 3-3: Paul ha esercitato una forte pressione su Musetti, che ha finito per spedire largo il rovescio. Il 22enne ha reagito con tutto il suo orgoglio e pescato una straordinaria risposta vincente con il rovescio sulla chance di contro break offertagli da Paul sul 4-5.

È stato un intenso ed emozionante tie-break a scrivere la parole fine. Musetti ha cancellato un match point, ma non ha potuto nulla sul set point a disposizione perché Paul ha piazzato una ottima prima. Al terzo tentativo, l'americano ha chiuso la partita.