Con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono 5 gli italiani in finale su ogni superficie

Altra grande settimana di tennis per i giocatori italiani. Jannik Sinner è in finale al torneo di Halle e oggi giocherà per il titolo contro il polacco Hubert Hurkacz. Lorenzo Musetti è in finale al torneo del Queen's e oggi giocherà la finale contro il tennista americano Tommy Paul.

Sinner e Musetti con questi risultati hanno ottenuto la prima finale sull'erba della propria carriera. E si uniscono ad altri tre giocatori italiani che hanno conquistato una finale su ognuna delle tre principali superfici del tennis ovvero terra battuta, erba e cemento.

Ecco chi sono gli altri 3 giocatori.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti vanno a caccia del primo titolo su erba

Jannik Sinner ha giocato e vinto una sola finale sulla terra battuta in Croazia a Umago nel 2022, occasione nella quale ha sconfitto Alcaraz.

Tante le vittorie sul cemento con ovviamente la più importante agli Australian Open 2024 a Melbourne. Ed ora giocherà oggi la sua prima finale su erba. Lorenzo Musetti ha giocato due finali nel circuito Atp e le ha vinte entrambe.

Nel 2022 sulla terra battuta di Amburgo e sempre nello stesso anno al torneo di Napoli cul cemento. Ora la prima finale su erba. Ci sono poi altri tre giocatori italiani che hanno giocato finali su ogni superficie. C'è da ricordare Andreas Seppi.

Seppi ha nel palmares tre vittorie totali: ha conquistato tre titoli Atp in carriera e su superfici diverse: ha vinto nel 2011 sull'erba di Eastbourne, nel 2012 sulla terra rossa di Belgrado e sul cemento indoor di Mosca.

C'è poi Lorenzo Sonego che esattamente come Seppi ha vinto 3 titoli Atp in carriera su tre superfici diverse: nel 2019 all'Antalya Open; nel 2021 sulla terra rossa di Cagliari; nel 2022 sul cemento indoor di Metz.

Infine l'ultimo giocatore ad avere giocato finali su tutte e tre le superfici è Matteo Berrettini con una differenza: il finalista di Wimbledon 2021 ha vinto al momento solo titoli su erba (Queen's e Stoccarda 2 volte) e terra battuta, l'ultima affermazione pochi mesi fa a Marrakech ma non ha ancora vinto un torneo sul cemento e ha come finale quella persa nel 2022 a Napoli contro Lorenzo Musetti.