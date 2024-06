Atp Halle/Queen's - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in campo: gli orari delle finali

Il movimento del tennis italiano continua a essere il grande protagonista della stagione 2024 nei circuiti Atp e Wta. Anche alla fine di questa settimana ci saranno ben 3 finali con atleti azzurri presenti, che daranno battaglia per conquistare il trofeo.

Nel '500' di Halle l'Italia sia nell'atto conclusivo di singolare che in quello di doppio: i principali fari saranno puntati sul numero uno del mondo Jannik Sinner, che dovrà affrontare il suo miglior amico Hubert Hurkacz in una sfida particolarmente interessante.

Il polacco si è dimostrato un giocatore ostico sull'erba e l'altoatesino dovrà farsi trovare pronto ed essere concentrato durante tutto l'incontro, non concedendo soprattutto opportunità nei suoi turni di servizio.

Per il 22enne di San Candido sarà un altro esame importante in vista di Wimbledon, ormai vicinissimo. Il match è stato programmato dagli organizzatori a partire dalle ore 14 nella OWL Arena. Alle 11:30 si alzerà invece il sipario sulla finale del doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori, nuovi numeri uno della Race, cercheranno di vincere ancora sull'erba tedesca contro la coppia tutta tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz (seconda testa di serie del tabellone principale).

Musetti protagonista al Queen's

Dopo due anni in cui ha dovuto affrontare non poche difficoltà, Lorenzo Musetti tornerà a giocare una finale a livello Atp. Una grandissima soddisfazione per il carrarino, che sta disputando un'altra settimana estremamente positiva dopo quella precedente di Stoccarda.

L'erba ha dato una scossa (quasi inaspettata) all'italiano, che ora proverà a conquistare il secondo '500' della carriera dopo il torneo di Amburgo sulla terra battuta. Il suo avversario sarà lo statunitense Tommy Paul, che ha vinto il derby tutto americano con Sebastian Korda (6-4, 7-6). I due si sfideranno dalle 15 ora italiana sul campo centrale dei Cinch Championships.