Atp Halle - Jannik Sinner conquista la prima finale sull'erba: sfiderà Hubert Hurkacz

Manca un solo passo a Jannik Sinner per diventare l’ottavo tennista in grado di vincere un titolo nel primo torneo disputato da numero uno del mondo: l’ultimo a riuscirci è stato Andy Murray aggiudicandosi addirittura le ATP Finals nel 2016.

L’altoatesino ha infatti conquistato la diciottesima finale in carriera, la prima sull’erba all’evento ATP 500 di Halle superando con il punteggio di 6-4, 7-6( 3) Zhizhen Zhang. Per non stressare ulteriormente il corpo dopo le tre dure partite che gli hanno permesso di raggiungere le semifinali, Sinner ha cercato di gestirsi spingendo sull’acceleratore solo nei momenti importanti della partita: una qualità che appartiene ai migliori giocatori.

Una tattica che ha dato i suoi frutti in entrambi i set anche grazie all’ottimo e costante rendimento al servizio.

Atp Halle - Jannik Sinner in finale: sfiderà Hurkacz

Sinner e Zhang hanno sfruttato i primi game per studiarsi - non si erano mai affrontati nel circuito maggiore - ma è sempre stato l’azzurro a esercitare una certa pressione sul rivale in risposta.

Il break è arrivato sul 4-4, quando Sinner ha stravinto il duello sulla diagonale del rovescio. Nella seconda frazione di gioco, lo stesso andamento ha caratterizzato l'intero parziale ma sul 5-6 Sinner ha offerto in maniera inaspettata un set point al cinese.

Set point annullato aprendosi il campo con il rovescio e chiudendo con un potente dritto nella parte opposta del rettangolo di gioco. Nel tie-break, il 22enne di San Candido ha fatto valere la legge del più forte. In finale troverà l’amico Hubert Hurkacz, impeccabile contro Alexander Zverev.

Il polacco ha sconfitto per la prima volta il nativo di Amburgo in quattro incontri imponendosi 7-6( 2) , 6-4. Solo Zverev, in realtà, è riuscito a procurarsi occasioni in risposta nel set inaugurale. Hurkacz ha però rimontato da 15-40 e cancellato in tutto quattro palle break.

Il 27enne ha così avuto la possibilità di agguantare il tie-break, dominato 7-2. A decidere la disputa ci ha pensato un pessimo turno di battuta di Zverev in apertura di terzo set. Il tedesco ha completamente perso il controllo del dritto sull’1-1 e Hurkacz ha protetto il vantaggio senza grosse difficoltà fino al 6-4.

Al WTA 500 di Berlino hanno finalmente trovato il loro epilogo i quarti di finale, anche se ben due ritiri si sono materializzati nel giro di pochi minuti. Aryna Sabalenka ha alzato bandiera bianca sotto 1-5 contro Anna Kalinskaya per un problema alla spalla; Ons Jabeur ha fatto lo stesso al termine del primo set con Coco Gauff dopo essersi misurata la pressione.

La russa affronterà in semifinale Victoria Azarenka; mentre l’americana giocherà il derby con Jessica Pegula.