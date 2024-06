Atp Queen's - Musetti fantastico, vola in finale. Cocciaretto fuori in semifinale

Lorenzo Musetti non ha alcuna voglia di fermarsi nell'Atp 500 del Queen's. Dopo la semifinale raggiunta a Stoccarda, l'italiano è riuscito ad agguantare la finale dei Cinch Championships grazie a un'altra splendida affermazione, stavolta contro Jordan Thompson al termine di una lotta di 2 ore e 17 minuti.

Il carrarino è partito fortissimo e ha messo in grande difficoltà l'australiano, che ha ceduto subito il servizio (3-0). Thompson, sotto 4-1, ha rischiato di dover recuperare addirittura due break, salvando però in questo caso le opportunità conquistate dall'azzurro.

Il numero 30 al mondo ha salvato alcune chances del contro-break, poi si è avviato verso la conclusione del set col punteggio di 6-3. Nonostante il parziale di vantaggio, Musetti ha accusato la reazione del 30enne di Sydney e ha dovuto far fronte a un calo: con 5 game consecutivi ottenuti, Thompson ha blindato il set, pur ricorrendo a un breve medical timeout.

Il 22enne ha cercato di non arrendersi, recuperando però solo uno dei due break (6-3). L'ultimo set è stato una battaglia estenuante: a spuntarla il classe 2002 grazie a un break portato a casa nell'ottavo game, prima di servire con successo per il match (6-3).

Domenica, nell'atto conclusivo, si troverà sicuramente uno statunitense: Tommy Paul o Sebastan Korda, che si affronteranno ora in semifinale.

Cocciaretto si ferma in semifinale

Al Wta 250 di Birmingham Elisabetta Cocciaretto non ha saputo raggiungere l'atto conclusivo della competizione.

La kazaka Yulia Putintseva non ha lasciato praticamente scampo all'italiana, che ha provato a resistere a inizio match all'aggressività della sua avversaria, che ha saputo prendere presto il controllo pieno degli scambi.

Dal 2-2 per la 23enne non c'è stato nulla da fare, con la giocatrice nativa di Mosca che ha preso il largo fino al 6-2 del primo set. Nel secondo parziale, a seguito anche di un medical timeout chiesto dall'azzurra per un fastidio al quadricipite sinistro (fasciato fin dall'inizio della partita), Putintseva è dilagata sul 4-0 in apertura, prima di chiudere i conti nuovamente con un 6-2. La kakaka affronterà in finale l'australiana Ajla Tomljanovic.