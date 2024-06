Atp Halle - Ecco l’orario della semifinale di Jannik Sinner. C’è Musetti al Queen’s

Giornata a tinte totalmente azzurre quella di sabato. Le già entusiasmanti settimane sull’erba stanno regalando all’Italia grandissime soddisfazioni. Dopo la finale raggiunta da Matteo Berrettini a Stoccarda, sono ben tre gli italiani che scenderanno in campo domani nelle semifinali dei rispettivi tornei.

Occhi puntati su Jannik Sinner, che ha conquistato la sua prima semifinale all’Atp 500 di Halle battendo il padrone di casa Jan-Lennard Struff. Il numero uno del mondo attende il vincente della sfida tra Christopher Eubanks e Zhang Zhizhen.

C’è un azzurro in semifinale anche al Queen’s. Si tratta di Lorenzo Musetti, che dopo la semifinale conquistata a Stoccarda, bissa il risultato della scorsa settimana battendo Billy Harris con il punteggio di 6-3, 7-5 e vola al penultimo atto dei Chinch Championship.

Sempre in Inghilterra, Elisabetta Cocciaretto continua la sua settimana da favola al torneo di Nottingham. La tennista anconetana sfiderà la kazaka Putintseva. Scopriamo gli orari di gioco di un sabato azzurro.

Gli orari di gioco di sabato 22 giugno

Ci sarà la possibilità di seguire tutte e tre le racchette azzurre in una giornata all’insegna del tennis italiano.

Secondo match di giornata per Jannik Sinner, che scenderà in campo per la propria semifinale non prima delle 15. Il match del 22enne di San Candido seguirà l’interessante sfida tra il suo grande amico Hubert Hurkacz e Alexander Zverev, in programma alle 13.

Al Queen’s toccherà a Lorenzo Musetti, che affronterà l’australiano Jordan Thompson alle 14 ora italiana. Ma gli appassionati di tennis potranno collegarsi davanti al televisore già dalle 12.

Si giocherà infatti la semifinale del Wta 250 di Birmingham, che vedrà di fronte la 23enne Elisabetta Cocciaretto, a caccia della terza finale in carriera nel circuito Wta, e Yulia Putintseva. Non dimentichiamo inoltre che la coppia Bolelli Vavassori è già in finale in doppio al torneo di Halle.