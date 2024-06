Atp Halle - Jannik Sinner vince la battaglia contro Struff e conquista la semifinale

Nella partita più complicata propostagli finora dal main draw del torneo ATP 500 di Halle, Jannik Sinner ha trovato la forza di non lasciarsi condizionare dalla grande prestazione - in primis in battuta - del suo avversario e di esprimere un altissimo livello di gioco nei momenti che contano.

Jan-Lennard Struff può infatti essere definito uno specialista sull’erba grazie al servizio e alle naturali doti nei pressi della rete. L’altoatesino, però, ha sempre cercato di comandare gli scambi rispondendo in maniera aggressiva e togliendo tempo e spazio al tennista di casa.

Sinner ha raggiunto la seconda semifinale in carriera sull’erba aggiornando la statistica sulle vittorie consecutive ottenuto contro i giocatori fuori dalla top 20, che ora segna un impressionante 35 sul tabellino. Il 22enne di San Candido si è aggiudicato la battaglia con Struff con il punteggio di 6-2, ( 1) 6-7, 7-6( 3) .

Atp Halle - Jannik Sinner conquista la semifinale: battuto Struff in tre set

L'equilibrio si è interrotto sul 3-2, quando Struff ha recuperato da 0-40 ma non ha potuto niente sulla incisiva risposta colpita da Sinner sulla quarta occasione.

Non contento, l'italiano ha raddoppiato proprio con un'altra straordinaria risposta di rovescio, questa volta vincente. Sinner - nel secondo parziale - ha continuato a gestire piuttosto bene i suoi turni di battuta e a mettere in difficoltà il rivale bussando spesso alla sua porta.

Struff non ha mollato e si è salvato sia sull'1-2 con un ace che sul 2-3 annullando tre palle break di fila. È stato il tie-break a riaprire i giochi, perché Struff non ha sbagliato una virgola e registrato un sonoro 7-1 a suo favore.

Il 34enne ha allontanato ancora i pericoli in apertura di terzo set cancellando cinque palle break e Sinner ha concesso la prima opportunità in battuta sul 2-3 pescando un servizio vincente. Sul 4-4, Struff è riemerso da un pericoloso 15-40 e un nuovo tie-break ha scritto la parola fine.

Sinner ha sfatato quello che stava per diventare un vero tabù ad Halle con un significativo 7-3. Il nome del suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Christopher Eubanks e Zhizhen Zhang; mentre la semifinale della parte bassa del tabellone vedrà opposti Hubert Hurkacz e Alexander Zverev.

Il polacco ha rispettato il pronostico e sconfitto 7-6( 5) , 6-4 Marcos Giron, giustiziere di Matteo Berrettini agli ottavi di finale. Zverev, invece, ha dovuto fare i conti con un’ottima versione di Arthur Fils e si è ritrovato sotto di un set perdendo per pochi ma fondamentali dettagli il tie-break.

Ripartendo dal servizio - il tedesco non ha può offerto chance al francese - Zverev ha completato una dura rimonta chiudendo ( 5) 6-7, 6-3, 6-4. Al Queen's, Jack Draper non ha dato seguito al risultato più prestigioso della sua carriera e, dopo il successo contro Carlos Alcaraz, e si è arreso a Tommy Paul.

Al WTA 500 di Berlino, un solo quarto ha trovato il suo epilogo a causa della incessante pioggia; quarto che tra l’altro ha visto Elena Rybakina ritirarsi sull’1-3 dopo 24 minuti nel match contro Victoria Azarenka.